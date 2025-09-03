Οδοντίατρος σκότωσε τη σύζυγο και την κόρη του και αυτοκτόνησε μέσα στην πολυτελή έπαυλη της οικογένειας

Ένας οδοντίατρος δολοφόνησε την σύζυγο και την 15χρονη κόρη του και στην συνέχεια αυτοκτόνησε μέσα στην οικογενειακή έπαυλη αξίας 1,7 εκατομμυρίων δολαρίων στην Τζόρτζια των ΗΠΑ.

Η αστυνομία εντόπισε τις σορούς του 52χρονου James Choi, της 52χρονης συζύγου του Myoung, και της 15χρονης κόρης τους Grace μέσα στο πολυτελές εξοχικό τους το απόγευμα της Κυριακής.

Οι αστυνομικοί πήγαν το απόγευμα της Κυριακής στο σπίτι για να ελέγξουν αν όλα ήταν καλά και βρήκαν την οικογένεια νεκρή. «Αυτό το τραγικό περιστατικό επηρέασε βαθιά όχι μόνο την οικογένεια και τους γείτονες, αλλά ολόκληρη την κοινότητά μας», δήλωσε ο αρχηγός της τοπικής αστυνομίας, Μαρκ Μίτσελ.

Και πρόσθεσε: «Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στους πληγέντες και ζητάμε από την κοινότητα να τους έχει στις σκέψεις της κατά τη διάρκεια αυτής της απίστευτα δύσκολης περιόδου».

Οι αξιωματούχοι δεν αποκάλυψαν τα αίτια του θανάτου ούτε έδωσαν περαιτέρω πληροφορίες.

Ο 52χρονος με καταγωγή από τη Νότια Κορέα, φοίτησε στο Πανεπιστήμιο του Τενεσί στο Μέμφις και πρόσφατα εργάστηκε ως οδοντίατρος σε κλινική. Περιγράφεται ως ένας άνθρωπος που του άρεσε πολύ να παίζει γκολφ και να περνάει χρόνο με τη σύζυγο και την κόρη του.

Η κόρη του, Grace, ήταν μαθήτρια στο μουσικό σχολείο Mount Pisgah Christian School. «Έχει ραγίσει η καρδιά μας και είμαστε συντετριμμένοι που επιβεβαιώνουμε τον πρόωρο θάνατο μιας από τις πολύτιμες και αγαπημένες μας μαθήτριες, της δευτεροετούς μαθήτριας Grace Choi», έγραψε το ιδιωτικό σχολείο σε ανάρτηση στο Facebook.

«Θέλουμε να εκφράσουμε τα βαθύτατα συλλυπητήριά μας και την ειλικρινή μας αγάπη, υποστήριξη και προσευχές στην ευρύτερη οικογένεια της Grace, στους φίλους της και σε όλους όσους θρηνούν μαζί με τη σχολική μας κοινότητα», προστίθεται στην ανακοίνωση.