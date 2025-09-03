Βίντεο: Νέα έκρηξη στο ηφαίστειο Κιλαουέα – Σιντριβάνια λάβας έφτασαν σε ύψος 100 μέτρων

Το ηφαίστειο Κιλαουέα της Χαβάης εκτόξευσε ξανά σιντριβάνια λάβας από πολλά σημεία. Μάλιστα έφτασαν σε ύψος 100 μέτρων από τον κρατήρα κορυφής του.

Είναι η 32η φορά που το ηφαίστειο απελευθερώνει λάβα από τον Δεκέμβριο. Μέχρι στιγμής, όλη η λάβα από αυτή την έκρηξη έχει περιοριστεί στον κρατήρα κορυφής, εντός του Εθνικού Πάρκου Ηφαιστείων της Χαβάης.

Λάβα αναδύθηκε από το βόρειο άνοιγμα στον κρατήρα Halemaumau μετά τα μεσάνυχτα. Το άνοιγμα άρχισε να εκτοξεύει σιντριβάνια λάβας στις 6:35 π.μ., σύμφωνα με την Αμερικανική Γεωλογική Υπηρεσία.

Το Κιλαουέα είναι ένα από τα πιο ενεργά ηφαίστεια στον κόσμο. Βρίσκεται στο νησί της Χαβάης, το μεγαλύτερο του αρχιπελάγους της Χαβάης. Βρίσκεται περίπου 320 χιλιόμετρα νότια της μεγαλύτερης πόλης της πολιτείας, της Χονολουλού.