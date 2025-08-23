Χαβάη: Το ηφαίστειο Κιλαουέα «βρυχάται» ξανά και εκτοξεύει λάβα ύψους 30 μέτρων – Εντυπωσιακά βίντεο

Στη Χαβάη, το ηφαίστειο Κιλαουέα «ξύπνησε» για 31η φορά από τον Δεκέμβριο, εκτοξεύοντας λάβα σε ύψος 30 μέτρων, προσφέροντας ένα εντυπωσιακό θέαμα.

Την Παρασκευή, ο βόρειος κρατήρας του άρχισε να εκσφενδονίζει συνεχώς λάβα το πρωί και λίγες ώρες αργότερα η λάβα υπερχείλισε, ενώ το απόγευμα εκτοξεύτηκαν εντυπωσιακές λάβες σαν σιντριβάνια.

Wow! Kilauea’s 31st episode has been going for about 10hrs 🤩 pic.twitter.com/xGC7nlpukM — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) August 23, 2025



Η έκρηξη περιορίστηκε στο εσωτερικό του κρατήρα και δεν απειλήθηκαν σπίτια.

Μερικοί τυχεροί κάτοικοι και επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν από κοντά το φαινόμενο στο Εθνικό Πάρκο Ηφαιστείων της Χαβάης, ενώ η δραστηριότητα του ηφαιστείου μεταδίδεται και ζωντανά από την Υπηρεσία Γεωλογικών Ερευνών των ΗΠΑ.

Episode 31 of the ongoing Kīlauea summit eruption just started today, August 22, at 2:04 p.m. Hawaii Standard Time. Spattering within the north vent was visible overnight, along with several sluggish overflows. The summit region switched from inflationary deformation to… pic.twitter.com/2h9qpgk9EQ — USGS Volcanoes🌋 (@USGSVolcanoes) August 23, 2025



Η εθελόντρια του πάρκου Janice Wei, που καταγράφει σε φωτογραφίες και βίντεο τον κρατήρα Halemaumau- τον οποίο η παράδοση των ιθαγενών Χαβανέζων θεωρεί κατοικία της θεάς των ηφαιστείων, Πελέ-περιέγραψε: «Με κάθε έκρηξη, νιώθω σαν να κάθομαι στην πρώτη σειρά στο πιο εξαιρετικό θέαμα της φύσης».

Η Wei πρόσθεσε ότι η λάβα ακούγεται σαν κινητήρας αεροπλάνου ή κύματα που σκάνε, ενώ η θερμότητά της γίνεται αισθητή ακόμα και από πάνω από 1,5 χιλιόμετρο μακριά.

Hawaii’s Kilauea volcano resumed erupting on August 22, 2025. Lava is spewing from its northern vent, with lava fountains reaching heights of about 100 feet (30 meters) and later growing to more than 325 feet (100 meters), according to the U.S. Geological Survey (USGS). pic.twitter.com/TAEMq6K4kV — Argonaut (@FapeFop90614) August 23, 2025



Το ηφαίστειο βρίσκεται στο νησί Χαβάη, περίπου 200 μίλια νότια από την πόλη Χονολούλου, στο νησί Οάχου.

Η επισκεψιμότητα στο εθνικό πάρκο αυξάνεται καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, με τις εκρήξεις να συμβάλλουν σε αυτό, ενώ η εκπρόσωπος του πάρκου, Jessica Ferracane, τόνισε ότι οι τελευταίες εκρήξεις διαρκούν συνήθως 10-12 ώρες.

Kilauea volcano in Hawaii resumes eruptions, shooting lava 100 feet into the air. pic.twitter.com/woVUEnlgRd — 南洋辉叔 Uncle Hui (@alexcmhwee) August 23, 2025



Προειδοποίησε επίσης τους επισκέπτες να παραμένουν στα σηματοδοτημένα μονοπάτια και σημεία παρατήρησης λόγω επικίνδυνων βράχων και ρωγμών, και να κρατούν τα μικρά παιδιά κοντά, καθώς μια κατολίσθηση θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς ή θάνατο.

Πηγή: Associated Press