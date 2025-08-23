Κατέρριψε παγκόσμιο ρεκόρ μπαίνοντας σε 55 «τρενάκια του τρόμου» σε 7 ημέρες – «Είχα σκαμπανεβάσματα, κυριολεκτικά και μεταφορικά»

Ένας 36χρονος λάτρης των roller coaster κατάφερε να μπει στο βιβλίο των ρεκόρ Γκίνες, ύστερα από ένα καλοκαιρινό «μαραθώνιο» με δεκάδες «τρενάκια του τρόμου» στη Βρετανία, αποδεικνύοντας ότι η αδρεναλίνη μπορεί να γίνει τρόπος ζωής.

Ο Ντιν Στόουκς έσπασε το παγκόσμιο ρεκόρ για τα περισσότερα roller coasters που «καβάλησε» κάποιος μέσα σε μία εβδομάδα, φτάνοντας τον εντυπωσιακό αριθμό των 55.



Ο ίδιος είχε βάλει στόχο να δοκιμάσει όλα τα τρενάκια του τρόμου στη Βρετανία, όμως η Καταιγίδα Φλόρις ανέτρεψε τα σχέδιά του. Παρ’ όλα αυτά, κατάφερε να καταγράψει μια ιστορική επίδοση, αφού μέσα σε μόλις 7 ημέρες επισκέφθηκε 32 λούνα παρκ και ανέβηκε σε 108 τρενάκια.

Η διαδρομή του ξεκίνησε στις 2 Αυγούστου από το Brighton Palace Pier και ολοκληρώθηκε την Κυριακή 17 Αυγούστου στο Thorpe Park.

«Συνειδητοποίησα ότι έχω καβαλήσει αμέτρητα τρενάκια του τρόμου σε διάφορες χώρες του κόσμου, αλλά όχι τόσα πολλά στη Βρετανία», δήλωσε ο Στόουκς, ο οποίος διατηρεί δική του εταιρεία τεχνολογίας και εκπαίδευσης στην τεχνητή νοημοσύνη.

«Έτσι αποφάσισα να δημιουργήσω αυτή την πρόκληση για μένα». Όπως είπε, «όταν άρχισα να το αναφέρω σε άλλους, νόμιζα ότι θα με πουν τρελό, αλλά στην πραγματικότητα με ενθάρρυναν. Και ήταν απίστευτο. Πέρασα υπέροχα».



Παραδέχτηκε πάντως ότι «υπήρξαν μερικά πάνω και κάτω -τόσο κυριολεκτικά όσο και μεταφορικά- ιδιαίτερα με την Καταιγίδα Φλόρις που ανέτρεψε τα σχέδιά μου και με όλα τα ζητήματα οργάνωσης. Όμως ο φίλος μου, Σάιμον, με συνόδευσε και έκανε το μεγαλύτερο μέρος της οδήγησης σε όλη τη χώρα. Έτσι ήταν τεράστια βοήθεια».

Όπως σχολίασε χαριτολογώντας, «παραδόξως, ο Σάιμον δεν ανέβηκε ούτε σε ένα τρενάκι μαζί μου γιατί τα μισεί. Αντίθετα, είχε αναλάβει να αξιολογεί τα σνακ στα λούνα παρκ. Αλλά προσπαθώ να του βρω κι εκείνου ένα ρεκόρ Γκίνες, ως τον πρώτο άνθρωπο που επισκέφτηκε τόσα πολλά θεματικά πάρκα χωρίς να ανέβει ούτε σε ένα τρενάκι».

Μέσα σε 16 ημέρες, οι δυο τους διένυσαν περισσότερα από 3.700 χιλιόμετρα, με τον Στόουκς να δηλώνει ενθουσιασμένος για τα μέρη που επισκέφτηκαν. Ανάμεσα στα αγαπημένα του ήταν το Adventure Island στο Σάουθεντ και το Crealy Theme Park & Resort στο Ντέβον.



«Είμαστε πραγματικά τυχεροί που έχουμε τόσα πολλά εκπληκτικά θεματικά πάρκα στην ακτογραμμή του Ηνωμένου Βασιλείου», τόνισε.

Ο ίδιος ευελπιστεί το κατόρθωμά του να εμπνεύσει και άλλους. «Δεν πήγαινα συχνά σε λούνα παρκ ως παιδί, οπότε δοκίμασα το πρώτο μου τρενάκι στην εφηβεία και μου άρεσε πολύ», ανέφερε.

«Μόνο τα τελευταία πέντε με δέκα χρόνια ανακάλυψα ότι πραγματικά λατρεύω την αδρεναλίνη».

Πρόσθεσε ότι «η ατμόσφαιρα στα θεματικά πάρκα είναι υπέροχη και είναι απλώς ένα διασκεδαστικό μέρος για να βρίσκεσαι», ενθαρρύνοντας τον κόσμο πως «όλοι πρέπει να κάνουμε περισσότερα πράγματα που μας διασκεδάζουν. Νομίζω ότι μερικές φορές ντρεπόμαστε ή φοβόμαστε την κριτική – ή απλά μπλέκουμε με τη δουλειά. Έτσι, ελπίζω πραγματικά ότι με αυτό που έκανα θα ενθαρρύνω περισσότερους να βγουν έξω και να κάνουν ό,τι αγαπούν».



Αρχικά, ο Στόουκς δεν είχε καν στο μυαλό του να καταρρίψει κάποιο ρεκόρ. «Δεν το ξεκίνησα αυτό με σκοπό να σπάσω ένα παγκόσμιο ρεκόρ – αλλά επικοινώνησαν μαζί μου από τα Ρεκόρ Γκίνες και μου είπαν ότι υπήρχε μία κατηγορία που κανείς δεν είχε επιχειρήσει», αποκάλυψε.

«Και αυτή ήταν τα περισσότερα τρενάκια που έγιναν σε μία εβδομάδα».

Ο ίδιος είπε ότι αισθάνεται «υπερβολικά περήφανος» που έγινε κάτοχος ενός επίσημου ρεκόρ Γκίνες, σημειώνοντας ότι είναι «σουρεαλιστικό να το βλέπω κρεμασμένο στο γραφείο μου».



Ωστόσο, δεν κρύβει πως θα ήθελε να δει κι άλλους να προσπαθούν να τον ξεπεράσουν.

«Νομίζω ότι είναι ένα ρεκόρ που μπορεί να καταρριφθεί εύκολα, οπότε θα ενθάρρυνα και άλλους λάτρεις των roller coaster να το επιχειρήσουν. Είμαι έτοιμος να παραδώσω τη σκυτάλη», κατέληξε.