Καβάλα: Τραυματισμός 9χρονου σε θαλάσσιο πάρκο στην παραλία Νέας Περάμου

Ένα 9χρονο αγοράκι τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια παιχνιδιού σε θαλάσσιο πάρκο στην παραλία Νέας Περάμου στην Καβάλα.

Η τοπική Λιμενική Αρχή ενημερώθηκε χθες το απόγευμα, πως ο ανήλικος έπεσε από τη φουσκωτή τσουλήθρα, με αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό του.

Ο 9χρονος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας για την παροχή των πρώτων βοηθειών από όπου και εξήλθε.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καβάλας που διενεργεί την προανάκριση, συνελήφθη η 32χρονη ημεδαπή ιδιοκτήτρια της επιχείρησης θαλασσίων μέσων αναψυχής, για σωματικές βλάβες από αμέλεια.

 

