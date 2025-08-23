Φωτιά στα Δερβενοχώρια Βοιωτίας – Επιχειρούν και 7 εναέρια μέσα 

Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Πάνακτο Δερβενοχωρίων Βοιωτίας.

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 90 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων της 1ης και 4ης ΕΜΟΔΕ, 25 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα.

Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.