Τηλεθέαση: Τι νούμερα έκανε ο αγώνας της Εθνικής ομάδας με την Ιταλία

«Τρίποντο» στην τηλεθέαση πέτυχε το ΕΡΤNEWS χθες, Παρασκευή 22 Αυγούστου 2025, στη ζώνη μετάδοσης του φιλικού αγώνα μπάσκετ Ελλάδα – Ιταλία.

Η νέα αναμέτρηση της Εθνικής Ελλάδας στο πλαίσιο του τουρνουά Ακρόπολις έφερε νούμερα τηλεθέασης που κυμάνθηκαν στο 14,6% στο σύνολο του κοινού. Στο ανδρικό κοινό (Α55+), μάλιστα, η τηλεθέαση άγγιξε το 22,3%.

Τον αγώνα παρακολούθησαν κατά μέσο όρο 342.000 τηλεθεατές.

Το ΕΡΤNEWS θα μεταδώσει και τον φιλικό αγώνα της Εθνικής μας απέναντι στη Γαλλία, αύριο Κυριακή 24 Αυγούστου 2025, στις 20:00, καθώς και την πρώτη φάση του Ευρωμπάσκετ, με τις κρίσιμες αναμετρήσεις της Ελλάδας.