Τηλεθέαση: Τι νούμερα έκανε ο αγώνας της Εθνικής ομάδας με την Ιταλία

Enikos Newsroom

Media

Ελλάδα - Ιταλία

«Τρίποντο» στην τηλεθέαση πέτυχε το ΕΡΤNEWS χθες, Παρασκευή 22 Αυγούστου 2025, στη ζώνη μετάδοσης του φιλικού αγώνα μπάσκετ Ελλάδα – Ιταλία.

Η νέα αναμέτρηση της Εθνικής Ελλάδας στο πλαίσιο του τουρνουά Ακρόπολις έφερε νούμερα τηλεθέασης που κυμάνθηκαν στο 14,6% στο σύνολο του κοινού. Στο ανδρικό κοινό (Α55+), μάλιστα, η τηλεθέαση άγγιξε το 22,3%.

Τον αγώνα παρακολούθησαν κατά μέσο όρο 342.000 τηλεθεατές.

Το ΕΡΤNEWS θα μεταδώσει και τον φιλικό αγώνα της Εθνικής μας απέναντι στη Γαλλία, αύριο Κυριακή 24 Αυγούστου 2025, στις 20:00, καθώς και την πρώτη φάση του Ευρωμπάσκετ, με τις κρίσιμες αναμετρήσεις της Ελλάδας.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Συναγερμός στην Ευρώπη για τις ασθένειες που μεταδίδονται από κουνούπια

Τα 8 συμπτώματα που μπορεί να δείχνουν ότι έχετε έλλειψη μαγνησίου

ΕΣΥ: Πότε λήγει η προθεσμία για τις αιτήσεις – Πόσες θέσεις και ποιες ειδικότητες αφορά

Προσλήψεις διαφόρων ειδικοτήτων στην Καλαμαριά: Τέλος χρόνου για τις αιτήσεις – Όλες οι λεπτομέρειες

«Ρυτίδες» σε ατομικά λεπτά υλικά ανοίγουν τον δρόμο για εξαιρετικά αποδοτικά ηλεκτρονικά συστήματα

Το ζώδιο που έχει κουραστεί να θεωρούν την ευγένεια για αδυναμία – «Θα σταματήσετε να είστε το καλό παιδί»
περισσότερα
10:55 , Σάββατο 23 Αυγούστου 2025

Emily In Paris: Πέθανε ο βοηθός σκηνοθέτη κατά τη διάρκεια γυρισμάτων για την 5η σεζόν της σειράς του Netflix στη Βενετία

Ο βοηθός σκηνοθέτη της σειράς “Emily In Paris“, Ντιέγκο Μπορέλα, πέθανε κατά τη δι...
07:19 , Σάββατο 23 Αυγούστου 2025

Οι αθλητικές μεταδόσεις 23/8/2025 – Σέντρα στο πρωτάθλημα της Super League

Τα ματς της Super League Ολυμπιακός – Αστέρας, Άρης – Βόλος και Παναιτωλικός – Ατρόμητος ξεχωρ...
05:48 , Σάββατο 23 Αυγούστου 2025

Οι οικονομικές εφημερίδες 23/8/2025

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις οικονομικές εφημερίδες, σήμερα 23/8/2025.
05:43 , Σάββατο 23 Αυγούστου 2025

Οι αθλητικές εφημερίδες 23/8/2025

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις αθλητικές εφημερίδες, σήμερα 23/8/2025.
MUST READ

Νεκρός πεζοπόρος που έκανε μοιραίο λάθος όταν είδε δηλητηριώδες φίδι

Ο σταυρός που φορούσε, έσωσε 20χρονο από αδέσποτη σφαίρα: «Ο Θεός είναι σίγουρα αληθινός»

Νεκρή 77χρονη κατά τη διάρκεια επέμβασης καρδιάς – Έγινε 10λεπτη διακοπή ρεύματος στο νοσοκομείο