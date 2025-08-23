Χανιά: 31χρονος αποπειράθηκε να βάλει τέλος στην ζωή του – Σωτήρια η επέμβαση των αστυνομικών

Σωτήρια αποδείχθηκε η άμεση επέμβαση των Αστυνομικών σε ένα έκτακτο περιστατικό που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας σε περιοχή των Χανίων, με πρωταγωνιστή έναν νέο άνδρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για έναν 31χρονο, ο οποίος εντοπίστηκε αιμόφυρτος στο μπάνιο του σπιτιού του από συγγενικό του πρόσωπο, με εμφανή τραύματα στα χέρια από αιχμηρό αντικείμενο, σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε το ekriti.

Άμεση ήταν η επέμβαση δύο Αστυνομικών της Άμεσης Δράσης οι οποίοι μέχρι να φτάσει το πλήρωμα του ΕΚΑΒ, έδωσαν τις πρώτες βοήθειες στον 31χρονο και κατάφεραν να τον σταθεροποιήσουν.

Το ΕΚΑΒ στη συνέχεια τον παρέλαβε και τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων όπου και νοσηλεύεται.

Μάλιστα, για το περιστατικό έγινε και σχετική ανάρτηση στην σελίδα του ΕΚΑΒ Χανίων μέσω της οποίας εκφράζονται θερμές ευχαριστίες προς τους Αστυνομικούς που με την άμεση επέμβασή τους κατάφεραν να σώσουν τον νεαρό άνδρα.