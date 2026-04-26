Πρόεδρος του Μεξικού για πυροβολισμούς σε εκδήλωση του Τραμπ: «Η βία δεν πρέπει ποτέ να είναι η λύση»

Η πρόεδρος του Μεξικού Κλαούδια Σέινμπαουμ σχολίασε πως «η βία δεν πρέπει να είναι ποτέ η λύση», λίγη ώρα αφού έγινε γνωστό ότι ο Αμερικανός ομόλογός της Ντόναλντ Τραμπ απομακρύνθηκε εσπευσμένα από τον χώρο όπου βρισκόταν σε εξέλιξη το ετήσιο δείπνο που παραθέτει η ένωση ανταποκριτών Λευκού Οίκου αφού ακούστηκαν πυροβολισμοί.

«Είναι ανακούφιση η είδηση ότι ο πρόεδρος Τραμπ και η σύζυγός του είναι σώοι και ασφαλείς μετά τα πρόσφατα γεγονότα. Τους απευθύνουμε τον σεβασμό μας. Η βία δεν πρέπει ποτέ να είναι η λύση», ανέφερε η αρχηγός του μεξικανικού κράτους, που ανήκει σε παράταξη της εθνικιστικής αριστεράς, μέσω X.