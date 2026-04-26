Πρόεδρος του Μεξικού για πυροβολισμούς σε εκδήλωση του Τραμπ: «Η βία δεν πρέπει ποτέ να είναι η λύση»

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Διεθνή Νέα

sheinbaum

Η πρόεδρος του Μεξικού Κλαούδια Σέινμπαουμ σχολίασε πως «η βία δεν πρέπει να είναι ποτέ η λύση», λίγη ώρα αφού έγινε γνωστό ότι ο Αμερικανός ομόλογός της Ντόναλντ Τραμπ απομακρύνθηκε εσπευσμένα από τον χώρο όπου βρισκόταν σε εξέλιξη το ετήσιο δείπνο που παραθέτει η ένωση ανταποκριτών Λευκού Οίκου αφού ακούστηκαν πυροβολισμοί.

Συναγερμός στον Λευκό Οίκο: Απομάκρυνση του Τραμπ από το δείπνο ανταποκριτών έπειτα από πυροβολισμούς

«Είναι ανακούφιση η είδηση ότι ο πρόεδρος Τραμπ και η σύζυγός του είναι σώοι και ασφαλείς μετά τα πρόσφατα γεγονότα. Τους απευθύνουμε τον σεβασμό μας. Η βία δεν πρέπει ποτέ να είναι η λύση», ανέφερε η αρχηγός του μεξικανικού κράτους, που ανήκει σε παράταξη της εθνικιστικής αριστεράς, μέσω X.

06:18 , Κυριακή 26 Απριλίου 2026

Συνέντευξη Τύπου Ντόναλντ Τραμπ μετά τους πυροβολισμούς: Στοχοποιήθηκα από «μοναχικό λύκο» – Δείτε βίντεο

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι αρχές πιστεύουν πως ο ύποπτος που εμπλέκεται σ...
05:56 , Κυριακή 26 Απριλίου 2026

Πυροβολισμοί στην Ουάσινγκτον: Συνελήφθη ο φερόμενος ως δράστης – Δείτε βίντεο και φωτογραφίες του

Οι αρχές των ΗΠΑ αναγνώρισαν τον 31χρονο Κόουλ Τόμας Άλεν από το Τόρανς της Καλιφόρνια, ως τον...
04:44 , Κυριακή 26 Απριλίου 2026

Ο Τραμπ λέει ότι «ο δράστης της επίθεσης συνελήφθη», ενώ o ίδιος βρίσκεται σε ασφαλή τοποθεσία

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social ανέφερε ότι ένας «δράστης τ...
03:54 , Κυριακή 26 Απριλίου 2026

Συναγερμός στον Λευκό Οίκο: Απομάκρυνση του Τραμπ από το δείπνο ανταποκριτών έπειτα από πυροβολισμούς – Δείτε βίντεο

Συναγερμός στις ΗΠΑ, καθώς ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και άλλοι αξιωματούχοι της κυβέρνησης οδη...
