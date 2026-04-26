«Χαμόγελο του Παιδιού»: Συναγερμός για εξαφάνιση 15χρονης από το Ίλιον

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Κοινωνία

Συναγερμός έχει σημάνει για την εξαφάνιση της 15χρονης Αμίνι Νεργίς από χώρο φιλοξενίας στο Ίλιον Αττικής, με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» να προχωρά στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της κατόπιν αιτήματος των αρμόδιων αρχών, καθώς υπάρχουν ενδείξεις ότι ενδέχεται να διατρέχει κίνδυνο.

Η Αμίνι Νεργίς, 15 ετών, εξαφανίστηκε στις 23 Απριλίου 2026, κατά τις απογευματινές ώρες, από χώρο φιλοξενίας στην περιοχή του Ίλιου, στην Αθήνα.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την υπόθεση στις 25 Απριλίου 2026 και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της ανήλικης, κατόπιν αιτήματος του χώρου παιδικής προστασίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, πιθανολογείται ότι συντρέχουν λόγοι που ενδέχεται να θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Η 15χρονη έχει ύψος 1,60 μέτρα και ζυγίζει περίπου 50 κιλά.

Έχει μαύρα μακριά μαλλιά και καστανά μάτια, ενώ παραμένει άγνωστο τι φορούσε την ημέρα της εξαφάνισής της.

Οποιοσδήποτε έχει οποιαδήποτε πληροφορία καλείται να επικοινωνήσει άμεσα με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000».

Παράλληλα, μπορεί να απευθυνθεί σε οποιοδήποτε Αστυνομικό Τμήμα της χώρας ή να χρησιμοποιήσει την εφαρμογή Missing Alert app, μέσω της οποίας παρέχεται ζωντανή ενημέρωση για την εξέλιξη της υπόθεσης.

