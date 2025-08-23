Ελάφια με εξογκώματα προκαλούν σοκ – Μετά τους «ζόμπι σκίουρους» και τα «κουνέλια Φρανκενστάιν», νέος πανικός στα social media

Φωτογραφίες που μοιάζουν βγαλμένες από ταινία τρόμου έχουν προκαλέσει αίσθηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς ελάφια με μαύρα εξογκώματα πάνω στο σώμα τους κάνουν τον γύρο του διαδικτύου, λίγες μόλις ημέρες μετά τις αναφορές για «ζόμπι σκίουρους» και «κουνέλια Φρανκενστάιν» σε διάφορες περιοχές των ΗΠΑ, που πυροδότησαν φόβους για πιθανές επιδημίες.

Οι εικόνες δείχνουν ελάφια να περιπλανώνται σε αυλές και δάση καλυμμένα από τεράστιες φουσκάλες που μοιάζουν με εξανθήματα σε όλο τους το σώμα.

Ωστόσο, όπως εξηγούν οι αρμόδιοι φορείς άγριας ζωής, τα εξογκώματα αυτά, που έχουν μέγεθος όσο ένα μπαλάκι του γκολφ, γνωστά επιστημονικά ως ινομυώματα, «είναι απλώς καλοήθεις όγκοι» που δεν σχετίζονται με καρκίνο.

Μπορούν να μεταδοθούν από ελάφι σε ελάφι, συνήθως εμφανίζονται στο κεφάλι και στον λαιμό του ζώου, αλλά «σπάνια επηρεάζουν τη συνολική του υγεία».

Οι φωτογραφίες άρχισαν να γίνονται viral αμέσως μετά τις αναφορές για «ζόμπι σκίουρους» και «κουνέλια Φρανκενστάιν», που ενίσχυσαν τις ανησυχίες για ξέσπασμα πανούκλας σε ολόκληρη τη χώρα.

Πρόσφατα, καταγράφηκαν αναφορές για κουνέλια με μαύρα εξογκώματα, που φύτρωναν στα κεφάλια τους σε πολιτείες όπως το Κολοράντο, η Μινεσότα και η Νεμπράσκα, γεγονός που οδήγησε σε προειδοποιήσεις να αποφεύγεται η επαφή με τα ζώα.

Οι παραμορφώσεις αυτές οφείλονται στον ιό θηλώματος του κουνελιού (cottontail papilloma virus – CRPV), ο οποίος εξαπλώνεται όταν κουνούπια, τσιμπούρια ή ψύλλοι τσιμπήσουν μολυσμένα κουνέλια και στη συνέχεια μεταδώσουν τον ιό σε άλλα.

Λίγες ημέρες αργότερα, εμφανίστηκαν αναφορές από το Μέιν για σκίουρους καλυμμένους με φουσκάλες γεμάτες πύον.

Κάποιοι βιάστηκαν να τους χαρακτηρίσουν «ζόμπι σκίουρους», όμως οι ειδικοί για την άγρια ζωή τόνισαν ότι πρόκειται πιθανότατα για κρούσματα «ινομάτωσης σκίουρων», μιας ιογενούς δερματικής ασθένειας που προκαλείται από τον ιό leporipoxvirus.

Παρά την τρομακτική τους εμφάνιση, εκπρόσωπος του Τμήματος Εσωτερικών Αλιείας και Άγριας Ζωής του Μέιν δήλωσε πρόσφατα στην εφημερίδα Bangor Daily News ότι «οι κάτοικοι δεν χρειάζεται να φοβούνται τους σκίουρους, καθώς δεν αποτελούν απειλή για τους ανθρώπους, τα κατοικίδια ή τα πουλιά».

