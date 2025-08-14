Κουνέλια – ζόμπι προκαλούν πανικό στο Κολοράντο – Η αλήθεια πίσω από τις εικόνες που έγιναν viral

Πλάσματα που μοιάζουν βγαλμένα από θρίλερ εμφανίστηκαν σε πόλη του Κολοράντο, προκαλώντας σοκ στους κατοίκους. Πρόκειται για κουνέλια με αλλόκοτες κερατοειδείς εξογκώσεις στο πρόσωπο, τα οποία κατακλύζουν τα social media με εικόνες που θυμίζουν… ζόμπι. Όμως, η επιστημονική εξήγηση είναι πολύ πιο πεζή και πολύ λιγότερο ανησυχητική.

Μια ασυνήθιστη εικόνα κάνει τον γύρο των κοινωνικών δικτύων: κουνέλια με παραμορφωμένα πρόσωπα και εξογκώσεις που μοιάζουν με κέρατα. Αν και προκαλούν ανατριχίλα, οι ειδικοί διαβεβαιώνουν πως δεν πρόκειται για κάτι επικίνδυνο ούτε καινούργιο.

Σύμφωνα με το Associated Press, τα κουνέλια που εντοπίστηκαν πρόσφατα στην πόλη Fort Collins, περίπου 105 χιλιόμετρα βόρεια του Ντένβερ, έχουν προσβληθεί από τον ιό Shope papillomavirus — έναν σχετικά κοινό ιό που προσβάλλει άγρια κουνέλια και προκαλεί κονδυλώματα ή κερατοειδείς εξογκώσεις κυρίως στο πρόσωπο.

Οι εικόνες που κυκλοφόρησαν έγιναν αμέσως viral, συνοδευόμενες από παρατσούκλια όπως «ζόμπι κουνέλια», «κουνέλια-Φρανκενστάιν» και «δαίμονες». Ωστόσο, σύμφωνα με το AP, ο ιός είναι γνωστός εδώ και σχεδόν 100 χρόνια και θεωρείται κατά κανόνα ακίνδυνος για το ίδιο το ζώο, εφόσον οι εξογκώσεις δεν επηρεάζουν την όραση ή τη σίτισή του.

Η Kara Van Hoose, εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Πάρκων και Άγριας Ζωής του Κολοράντο, δήλωσε στο Associated Press ότι η εμφάνιση τέτοιων περιστατικών είναι πιο συχνή κατά τους θερινούς μήνες, όταν οι ψύλλοι και τα τσιμπούρια που μεταδίδουν τον ιό βρίσκονται σε έξαρση.

Ο ιός δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο ούτε σε άλλα ζώα, παρά μόνο μεταξύ των κουνελιών, υπογραμμίζει η ίδια. Παρότι η εικόνα τους μπορεί να σοκάρει, τα περισσότερα κουνέλια καταφέρνουν να αναρρώσουν από μόνα τους: το ανοσοποιητικό τους σύστημα συνήθως εξουδετερώνει τον ιό, με αποτέλεσμα οι εξογκώσεις να υποχωρούν με τον χρόνο.

Σύμφωνα με το Associated Press, ο ιός Shope papillomavirus πήρε το όνομά του από τον Dr. Richard E. Shope, ο οποίος τον ανακάλυψε τη δεκαετία του 1930 σε άγρια κουνέλια. Μάλιστα, οι παρατηρήσεις γύρω από την ασθένεια συνέβαλαν σημαντικά στην επιστημονική κατανόηση της σχέσης μεταξύ ιών και καρκίνου, οδηγώντας μετέπειτα στην αναγνώριση ιών όπως ο HPV στους ανθρώπους.

Ορισμένοι μελετητές θεωρούν πως η εικόνα τέτοιων κουνελιών ενέπνευσε τον λαογραφικό μύθο του “jackalope” — ενός φανταστικού πλάσματος της αμερικανικής Δύσης, που συνδύαζε το σώμα κουνελιού με τα κέρατα αντιλόπης.