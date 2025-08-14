Με γεμάτα πλοία η έξοδος των εκδρομέων του Δεκαπενταύγουστου: Δεκάδες δρομολόγια από Πειραιά, Λαύριο και Ραφήνα

Enikos Newsroom

κοινωνία

Με γεμάτα πλοία η έξοδος των εκδρομέων του Δεκαπενταύγουστου: Δεκάδες δρομολόγια από Πειραιά, Λαύριο και Ραφήνα

Αυξημένη είναι από το πρωί η κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά, καθώς χιλιάδες ταξιδιώτες αναχωρούν για τα νησιά με αφορμή την αργία του Δεκαπενταύγουστου.

Η πληρότητα των δρομολογίων σε πολλές περιπτώσεις αγγίζει σχεδόν το 100%, ενώ οι ακτοπλοϊκές εταιρείες έχουν ενισχύσει τα προγράμματά τους για να καλύψουν τη ζήτηση.

Σήμερα από το λιμάνι του Πειραιά έχουν προγραμματιστεί 27 απόπλοι πλοίων, ενώ προς τα νησιά του Αργοσαρωνικού θα πραγματοποιηθούν 35 δρομολόγια συμβατικών και 18 ταχυπλόων. Από τη Ραφήνα αναχωρούν 11 πλοία και από το Λαύριο 9.

Μόνο χθες, Τετάρτη 13 Αυγούστου, από τον Πειραιά ταξίδεψαν 24.130 επιβάτες σε 25 δρομολόγια, ενώ για τον Αργοσαρωνικό μετακινήθηκαν 7.783 επιβάτες σε 36 δρομολόγια. Από τη Ραφήνα καταγράφηκαν 10 απόπλοι με 6.806 επιβάτες και από το Λαύριο 8 δρομολόγια με 2.225 επιβάτες.

Το Λιμενικό Σώμα βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή, διευκολύνοντας την ομαλή ροή των ταξιδιωτών, ενώ απευθύνει έκκληση στους επιβάτες να συμμορφώνονται με τις οδηγίες των αρχών για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους.

*

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ
περισσότερα
09:55 , Πέμπτη 14 Αυγούστου 2025

Δύο νέες συλλήψεις για εμπρησμούς στην Πάτρα

09:13 , Πέμπτη 14 Αυγούστου 2025

Δεκαπενταύγουστος: Τα έκτακτα μέτρα της Τροχαίας για τη μεγάλη έξοδο

Για την ασφαλέστερη κίνηση των οχημάτων και τη βελτίωση της οδικής κυκλοφορίας κατά τον εορτασ...
09:09 , Πέμπτη 14 Αυγούστου 2025

Φωτιές: Διάσπαρτες εστίες σε Ζάκυνθο και Φιλιππιάδα – Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες σε δύσβατα σημεία στη Χίο και στον Ρωμανό Αχαΐας

Βελτιωμένη είναι η εικόνα της φωτιάς σε Ζάκυνθο και Φιλιππιάδα, όπου δεν υπάρχουν ενεργά μέτωπ...
08:40 , Πέμπτη 14 Αυγούστου 2025

Δεκαπενταύγουστος: Πώς θα κινηθούν αύριο τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς – Η συχνότητα των δρομολογίων

Αραιωμένα είναι τα δρομολόγια των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς αυτές τις ημέρες, ενόψει και του Δεκ...
MUST READ

Η κοσμική ακτινοβολία έδωσε στους Fantastic Four υπερδυνάμεις – Αλλά τι θα έκανε σε έναν άνθρωπο στην πραγματική ζωή;

Φρίκη: Νηπιαγωγός βίασε και έπνιξε σε μπανιέρα 4χρονο κοριτσάκι για να εκδικηθεί τον πατέρα της – «Μου ράγισες την καρδιά – Θα κάψω τη δική σου»

Κίνα: Νέο αλλόκοτο trend προκαλεί σάλο και οργή – Μετατρέπουν τα καπό των αυτοκίνητων σε… ενυδρεία με ζωντανά ψάρια