Φωτιές: Διάσπαρτες εστίες σε Ζάκυνθο και Φιλιππιάδα – Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες σε δύσβατα σημεία στη Χίο και στον Ρωμανό Αχαΐας

Βελτιωμένη είναι η εικόνα της φωτιάς σε Ζάκυνθο και Φιλιππιάδα, όπου δεν υπάρχουν ενεργά μέτωπα αλλά οι πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να επιχειρούν στις περιοχές, υπό των φόβο αναζωπυρώσεων. Αντιθέτως, η πυρκαγιά στην Αχαΐα είναι σε εξέλιξη, κοντά στον οικισμό Ρωμανός, όπως και στην Χίο καίει σε δύσβατα σημεία, στη βορειοδυτική και βορειοανατολική πλευρά του νησιού, καθώς και πλησίον του οικισμού Παπάρια

Σύμφωνα με την ενημέρωση του εκπροσώπου Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, Βασίλη Βαθρακογιάννη, και σήμερα, αναμένεται να είναι μία δύσκολη ημέρα, καθώς προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς στις περισσότερες περιοχές της χώρας.

Αναλυτικά, «στη Ζάκυνθο αυτή την στιγμή δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο και οι πυροσβεστικές δυνάμεις αυτή την στιγμή αντιμετωπίζουν μόνο διάσπαρτες εστίες. Για τη δασοπυρόσβεση στο νησί έχουν διατεθεί τρία ελικόπτερα.

Στην περιοχή Γυμνότοπος, στην Φιλιππιάδα, αυτή την στιγμή δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο και αντιμετωπίζονται οι διάσπαρτες εστίες. Για την δασοπυρόσβεση έχουν διατεθεί 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Παράλληλα, συνεχίζεται η διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών με τη συνδρομή χωματουργικών μηχανικών, στις παρυφές της περιοχής.

Αναφορικά με το μέτωπο της Αχαΐας η φωτιά είναι ενεργή στις περιοχή Κεραίες, προς τον Ρωμανό. Στην περιοχή πετούν έξι αεροσκάφη και πέντε ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για συντονισμό.

Στην Χίο η πυρκαγιά είναι ενεργή σε πολύ δύσβατα σημεία. Η φωτιά καίει σημείο στη βορειοδυτική και βορειοανατολική πλευρά του νησιού, αλλά και πλησίον του οικισμού Παπάρια . Για την δασοπυρόσβεση έχουν διατεθεί 2 αεροσκάφη και 6 ελικόπτερα».

Η αγροτοδασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τις πρωινές ώρες σήμερα στο Ξηροχώρι Ηλείας, όπως είπε, είναι σε ύφεση.

«Απευθύνουμε ισχυρή σύσταση για την αποφυγή ενεργειών που θα μπορούσαν να προκαλέσουν πυρκαγιά. Σε γενική επιφυλακή παραμένουν οι δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος, αλλά και όλες οι δυνάμεις Πολιτικής Προστασίας.

Για οτιδήποτε νεότερο θα ακολουθήσει επόμενη ενημέρωση».

Τα στοιχεία που εξετάζουν οι Αρχές για εμπρησμούς

Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, για τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν τα τελευταία 24ωρα, κυρίως, στη δυτική Ελλάδα, όπου τα πύρινα μέτωπα πλέον παρουσιάζουν βελτιωμένη εικόνα.

Φαίνεται ότι σε περιπτώσεις όπως στη μεγάλη πυρκαγιά στην Αχαΐα, στο Γυμνότοπο Πρέβεζας, αλλά και στη Χίο, τα στοιχεία που έχουν συλλέξει οι αξιωματικοί του Ανακριτικού του Πυροσβεστικού Σώματος δείχνουν ότι πιθανότατα οι προκλήσεις των πυρκαγιών είναι από πυλώνες ηλεκτρικού ρεύματος και η έναρξη της πυρκαγιάς φαίνεται να οφείλεται σε κάποιο βραχυκύκλωμα σε κάποιον σπινθήρα.

Ωστόσο, υπάρχουν και περιπτώσεις όπου υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι πρόκειται για εμπρησμό. Ενδεικτικά, για την πυρκαγιά στη Ζάκυνθο, στα Συχαινά της Πάτρας, στη Βόνιτσα αλλά και στα Φλάμπουρα Πρεβέζης, τα στοιχεία που έχουν συλλέξει από το πεδίο, τα στελέχη του ανακριτικού του Πυροσβεστικού Σώματος, οι μαρτυρίες αλλά και το οπτικοακουστικό υλικό που εξετάζουν κάθε φορά, φαίνεται να δείχνουν ότι έχουμε να κάνουμε με περιπτώσεις εμπρησμού, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Υπενθυμίζεται ότι στην περιοχή της Πάτρας, πολύ κοντά στο Γηροκομείο, οι αστυνομικοί της ΟΠΚΕ συνέλαβαν έναν 25χρονο άνδρα, ο οποίος είχε μπει σε οικοπεδική έκταση, προκάλεσε φωτιά, μάλιστα, οι κινήσεις του καταγράφηκαν και από κάμερα ασφαλείας και από φωτογράφο που βρέθηκε στο σημείο, συνελήφθη, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του και σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Σημειώνεται ότι είναι ιδιαίτερα επιβαρυντικές οι διατάξεις του νόμου, τόσο σε ό,τι έχει να κάνει με τις ποινές φυλάκισης που δίνει ο δικαστής, αλλά και τα διοικητικά πρόστιμα σε αυτές τις περιπτώσεις.

Φωτιά σε Χίο και Αχαΐα: Ποιες περιοχές δεν έχουν ρεύμα