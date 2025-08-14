Μητέρα σκοτώθηκε από πτώση κλαδιού αλλά πρόλαβε και έσωσε την 5χρονη κόρη της – «Έσπρωξε το καροτσάκι την τελευταία στιγμή»

Μια ανείπωτη τραγωδία εκτυλίχθηκε στο Μπλάκμπερν του Λάνκασαϊρ στην Μεγάλη Βρετανία, όταν μια μητέρα 32 ετών σκοτώθηκε από πτώση μεγάλου κλαδιού δέντρου, σώζοντας την τελευταία στιγμή την 5χρονη κόρη της.

Σύμφωνα με τη Daily Mail, η Μαδία Κάουσερ (Madia Kauser) είχε βγάλει τα δύο της παιδιά για έναν απογευματινό περίπατο στο πάρκο, όταν ξαφνικά ένα τεράστιο κλαδί έπεσε κατευθείαν προς το μέρος τους.

Η κόρη της βρισκόταν μέσα σε καροτσάκι και, όπως όλα δείχνουν, η Κάουσερ κατάφερε να το σπρώξει και να το απομακρύνει από την τροχιά της πτώσης, θυσιάζοντας την ίδια της τη ζωή για να την σώσει. Η μικρή βγήκε απολύτως αβλαβής.

Ο σύζυγός της, Ουασίμ Καν (Wasim Khan), 33 ετών, βρισκόταν λίγα μέτρα πιο μπροστά μαζί με τον εννιάχρονο γιο τους και δεν πρόλαβε να αντιδράσει, ενώ έτρεξε αμέσως κοντά της για να την βοηθήσει – δυστυχώς όμως, ήταν ήδη πολύ αργά.

Συγγενείς της άτυχης γυναίκας μιλούν για μια στοργική μητέρα που ζούσε για τα παιδιά της. «Η Μαδία θα έκανε τα πάντα για τα παιδιά της», ανέφερε χαρακτηριστικά ένα μέλος της οικογένειας στη Daily Mail.

Το περιστατικό συνέβη το βράδυ της Δευτέρας, κοντά στο δημοφιλές πάρκο Witton Country Park στο Μπλάκμπερν. Οι τοπικές αρχές προχώρησαν άμεσα σε υλοτομία του συγκεκριμένου δέντρου, ενώ έκοψαν και κλαδιά από γειτονικά δέντρα, για προληπτικούς λόγους.

Ο χώρος του δυστυχήματος ήταν γεμάτος πριονίδια, καθώς οι τοπικές Αρχές προχώρησαν σε κοπή του δέντρου και κλαδιών από παρακείμενα δέντρα για λόγους ασφαλείας.

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε λίγα μόλις μέτρα από το Big Cover Wood, το μεγάλο δασικό τμήμα του πάρκου, όπου τα δέντρα κυριαρχούν στο φυσικό τοπίο της περιοχής.

Την Τετάρτη, συγγενείς της οικογένειας έφτασαν από διάφορα μέρη της χώρας στο τζαμί Madina στο Μπλάκμπερν, με την ελπίδα ότι η κηδεία της 32χρονης Μαδία Κάουσερ θα μπορούσε να τελεστεί κάποια στιγμή μέσα στο βράδυ.

Ο πρώην δήμαρχος και εν ενεργεία δημοτικός σύμβουλος Ζαμίρ Καν (Zamir Khan MBE), θείος της εκλιπούσας, ανέφερε στη Daily Mail ότι η σορός της Μαδίας παραμένει ακόμα στο γραφείο του ιατροδικαστή.

Όπως δήλωσε: «Η μικρή της κόρη μού είπε πως η μητέρα της την έσπρωξε για να τη βγάλει από τον δρόμο του κλαδιού, την ώρα που έπεφτε. Η Μαδία ήταν μια στοργική, αφοσιωμένη μητέρα και ένας εξαιρετικά δοτικός άνθρωπος. Ο μεγαλύτερος γιος περπατούσε μπροστά μαζί με τον πατέρα του και δεν μπορούσε να πιστέψει αυτό που συνέβη. Είναι πάρα πολύ δύσκολο για τα παιδιά. Δεν νομίζω ότι θα μπορέσουν ποτέ ξανά να περπατήσουν σε αυτό το πάρκο».

Συγγενείς και φίλοι θρηνούν για τον θάνατο της Μαδία Κάουσερ

«Για εκείνα τα παιδιά, το πάρκο έχει σημαδευτεί για πάντα», δηλώνει ο Ζαμίρ Καν, θείος της 32χρονης Μαδία Κάουσερ, η οποία σκοτώθηκε τη Δευτέρα από πτώση κλαδιού δέντρου, σώζοντας την τελευταία στιγμή την πεντάχρονη κόρη της.

«Ο πατέρας τους δεν είναι σε καλή κατάσταση. Ο ίδιος και άλλα μέλη της οικογένειας έχουν καταρρεύσει. Είναι μια τεράστια απώλεια», ανέφερε χαρακτηριστικά μιλώντας στη Daily Mail.

«Άνθρωποι έχουν έρθει απ’ όλη τη χώρα — από το Σέφιλντ, το Μπράντφορντ, το Μπέρμιγχαμ, το Λονδίνο και άλλες περιοχές — για να παραστούν στην κηδεία της. Ελπίζαμε να γίνει σήμερα το απόγευμα, σύμφωνα με τη μουσουλμανική παράδοση».

Ωστόσο, η σορός της άτυχης μητέρας παραμένει ακόμα στον ιατροδικαστή. «Μέχρι να παραδοθεί το σώμα της, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Ελπίζουμε να γίνει σήμερα. Αυτό που συνέβη ήταν μια πράξη της φύσης, αλλά είναι πραγματικά απίστευτο», πρόσθεσε.

Σε δήλωσή του, ο δήμος Μπλάκμπερν εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη για το τραγικό περιστατικό.

Η γενική διευθύντρια του δήμου, Ντενίζ Παρκ (Denise Park), ανέφερε: «Οι σκέψεις μας και τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια είναι με την οικογένεια και τους φίλους της γυναίκας που έχασε τη ζωή της σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, συμπεριλαμβανομένων των παραϊατρικών και του εναέριου ασθενοφόρου, έσπευσαν στο σημείο. Το προσωπικό του δήμου υποστήριξε την επιχείρηση αποκλείοντας την περιοχή για λόγους ασφαλείας. Στο πλαίσιο προληπτικών μέτρων ασφαλείας, το δέντρο που ενεπλάκη στο περιστατικό κόπηκε το πρωί της Τετάρτης».

Συγκλονισμένη η τοπική κοινωνία μετά τον θάνατο της μητέρας στο πάρκο Witton – Ζητούν εντατικούς ελέγχους στα δέντρα

Το πάρκο Witton χαρακτηρίζεται από πολλούς ως ένας από τους πιο αγαπημένους χώρους πρασίνου της κοινότητας. Ωστόσο, η τραγωδία με τον θάνατο της Μαδία Κάουσερ έχει προκαλέσει ανησυχία για την ασφάλεια των επισκεπτών.

«Το πάρκο Witton είναι ένας χώρος που αγαπά η τοπική κοινωνία, και η ασφάλεια όλων όσοι το επισκέπτονται αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για εμάς», αναφέρεται στη δήλωση του δήμου. «Οι σκέψεις μας παραμένουν, πρώτα και κύρια, με την οικογένεια αυτή τη θλιβερή στιγμή».

Η αστυνομία του Λάνκασαϊρ επιβεβαίωσε ότι ο θάνατος της γυναίκας δεν θεωρείται ύποπτος και ότι έχει σχηματιστεί φάκελος για τον ιατροδικαστή.

Ένας ποδηλάτης που περνά καθημερινά από το πάρκο δήλωσε στη Daily Mail: «Έχω δει πολλά πεσμένα κλαδιά στο παρελθόν, αλλά κυρίως όταν φυσάει πολύ. Εκείνη τη μέρα δεν είχε καν αέρα. Είναι σπαρακτικό. Ανατριχιάζω μόνο που σκέφτομαι τι περνάνε ο άντρας της και τα παιδιά τους».

Πολλοί από τους επισκέπτες του πάρκου την Τετάρτη δεν γνώριζαν τι είχε συμβεί και θεωρούσαν ότι οι εργασίες κοπής δέντρων από τον δήμο ήταν περιττές.

«Αρχικά θύμωσα που έκοψαν το δέντρο», είπε ένας περαστικός. «Μέχρι που μου εξήγησαν τι είχε συμβεί. Δεν θέλω καν να το σκέφτομαι».

Ο τοπικός δημοτικός σύμβουλος Πολ Μάροου (Paul Marrow) τόνισε: «Υπάρχουν ανησυχίες για την εξάπλωση της ασθένειας των φράξων (ash dieback) και για τον αριθμό των νεκρών δέντρων στο πάρκο Witton και σε ολόκληρη την περιοχή. Ο δήμος πρέπει να διενεργεί τακτικούς και ενδελεχείς ελέγχους στα δέντρα του πάρκου για να διασφαλίζεται η ασφάλεια των πολιτών».