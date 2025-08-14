Τραγωδία στην Κρήτη: Νεκρός 28χρονος σε τροχαίο στον ΒΟΑΚ

Μία νέα τραγωδία σημειώθηκε σήμερα (14/08), λίγο πριν τις 07:00 το πρωί, στους δρόμους της Κρήτης, με έναν νέο άνθρωπο να χάνει τη ζωή του σε τροχαίο.

Το νέο δυστύχημα σημειώθηκε στη διασταύρωση του Ταυρωνίτη Χανίων επί του ΒΟΑΚ όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας άνδρας εξετράπη της πορείας του και ανετράπη.

Επί τόπου βρέθηκαν στελέχη της πυροσβεστικής υπηρεσίας και το ΕΚΑΒ ωστόσο για τον άτυχο οδηγό ήταν ήδη αργά, καθώς είχε αφήσει την τελευταία του πνοή.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ekriti πρόκειται για έναν 28χρονο.