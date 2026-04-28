Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος: Ανάγκη ουσιαστικής ενίσχυσης των μέτρων ασφαλείας στα δικαστικά κτίρια

Τον έντονο προβληματισμό της για τα διαδοχικά σοβαρά περιστατικά βίας σε δικαστικούς χώρους της Αθήνας εκφράζει η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος, με αφορμή την πρόσφατη επίθεση με βαριοπούλες κουκουλοφόρων στην είσοδο του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών και την σημερινή ένοπλη επίθεση στο Πρωτοδικείο Αθηνών, καλώντας «την Πολιτεία και τα αρμόδια υπουργεία να προχωρήσουν άμεσα στη λήψη αποτελεσματικών μέτρων για την ουσιαστική προστασία των δικαστικών υπηρεσιών, των δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών, των εργαζομένων σε αυτές και των πολιτών που προσέρχονται καθημερινά στους χώρους απονομής της».

Η ανακοίνωση της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος:

Αναλυτικά στην ανακοίνωση επισημαίνονται τα εξής:

«Η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος εκφράζει τον έντονο προβληματισμό της για τα διαδοχικά σοβαρά περιστατικά βίας που σημειώθηκαν τα τελευταία εικοσιτετράωρα σε δικαστικούς χώρους της Αθήνας, και ειδικότερα για την οργανωμένη επίθεση με βαριοπούλες και εκτεταμένους βανδαλισμούς που έλαβε χώρα στις 26.04.2026 στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, καθώς και για το σημερινό περιστατικό ένοπλης βίας της 28.04.2026 στο δικαστικό συγκρότημα επί της οδού Λουκάρεως και, ειδικότερα, στο χώρο του Πρωτοδικείου Αθηνών (πρώην Ειρηνοδικείου) κατά το οποίο τραυματίστηκαν δικαστικοί υπάλληλοι.

Τα περιστατικά αυτά αναδεικνύουν με τον πλέον ανησυχητικό τρόπο όχι μόνο την ανάγκη ουσιαστικής ενίσχυσης των μέτρων ασφαλείας στα δικαστικά κτίρια της χώρας, αλλά και την ανάγκη έμπρακτης θεσμικής περιφρούρησης της ανεξαρτησίας και της εύρυθμης λειτουργίας της Δικαιοσύνης.

Η συνεχής απαξίωση των θεσμών, η αδιάκριτη στοχοποίηση της Δικαιοσύνης και η καλλιέργεια κλίματος αμφισβήτησης του δικαιοδοτικού έργου δημιουργούν συνθήκες επικίνδυνης εκτροπής και ενδέχεται να λειτουργήσουν ως υπόβαθρο νομιμοποίησης φαινομένων βίας.

Η βία, οι απειλές, οι βανδαλισμοί και κάθε μορφή εκφοβισμού δεν έχουν θέση σε ένα κράτος δικαίου και δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως συνήθη περιστατικά της δημόσιας ζωής.

Η ασφαλής άσκηση των καθηκόντων των δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών και των δικαστικών υπαλλήλων, καθώς και η ασφαλής πρόσβαση των πολιτών στη Δικαιοσύνη, αποτελούν αυτονόητη υποχρέωση της Πολιτείας.

Εκφράζουμε τη συμπαράστασή μας προς τις τραυματισθείσες δικαστικές υπαλλήλους και ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση.

Καλούμε την Πολιτεία και τα αρμόδια Υπουργεία να προχωρήσουν άμεσα στη λήψη αποτελεσματικών μέτρων για την ουσιαστική προστασία των δικαστικών υπηρεσιών, των δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών, των εργαζομένων σε αυτές και των πολιτών που προσέρχονται καθημερινά στους χώρους απονομής της Δικαιοσύνης, διασφαλίζοντας ότι παρόμοια περιστατικά δεν θα επαναληφθούν.

Η Δικαιοσύνη οφείλει και θα συνεχίσει να λειτουργεί με νηφαλιότητα, ανεξαρτησία και ασφάλεια, μακριά από κάθε μορφή φόβου ή βίας. Τέτοιες ενέργειες δεν είναι δυνατόν να ανακόψουν ούτε να επηρεάσουν την αποστολή της, η οποία ασκείται αποκλειστικά με βάση το Σύνταγμα, τους νόμους και τη συνείδηση των λειτουργών της».