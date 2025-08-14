Φωτιά σε Χίο και Αχαΐα: Ποιες περιοχές δεν έχουν ρεύμα – Αγώνας δρόμου για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης

Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες σε πολλές περιοχές ανά τη χώρα, με την εικόνα σε Χίο και Πάτρα να κρίνεται βελτιωμένη. Την ίδια ώρα και στις δύο περιοχές υπάρχουν εκτεταμένες διακοπές ρεύματος.

Σύμφωνα με τον ΔΕΔΔΗΕ οι περιοχές που δεν έχουν ρεύμα είναι οι εξής:

Χίος

Στο νησί επιχειρούν περισσότεροι από 45 τεχνικοί του ΔΕΔΔΗΕ και συνεργαζόμενων εργολαβικών εταιρειών. Σημειώνεται ότι στη Χίο οι ζημιές είναι πολύ εκτεταμένες.

Οι καμένοι στύλοι είναι περισσότεροι από 150 συνολικά. Για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης θα απαιτηθούν πολλές ημέρες (πάνω από μια εβδομάδα).

Στις 15:00 της Τετάρτης αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στα χωριά Κατάβαση και Σιδηρούντα.

Σοβαρά προβλήματα παραμένουν σε Βολισσό, Ποτάμια, Πισπιλούντα, Χάλανδρα, Αφροδίσια, Κέραμος, Αγιάσματα, Λεπτόποδα, Εγρηγορός, Κουρούνια, Νενητούρια, Άγιο Γάλα, Πιραμά, Παρπαριά, Τρύπες, Μελανιός, Φυτά, Κηπουριές, Σπαρτούντα, Μάναγρος, Λήμνος, Λημνιά, Αγία Μαρκέλλα.

Χωρίς ρεύμα παραμένουν και τα Ψαρά, τα οποία τροφοδοτούνται από τη Χίο μέσω υποβρυχίων καλωδίων. Βρίσκεται σε εξέλιξη μεταφορά Η/Ζ για προσωρινή τροφοδότηση.

Από αύριο, η δύναμη του ΔΕΔΔΗΕ στη Χίο θα ενισχυθεί με επιπλέον συνεργεία από όλη τη χώρα. Τα συνεργεία παραμένουν σε πλήρη επιφυλακή, αναμένοντας οδηγίες της Πυροσβεστικής για ασφαλή πρόσβαση.

Αχαΐα

Στην περιοχή των Συχαινών (βόρειο μέτωπο):

Επαναηλεκτροδοτήθηκαν ο Ψαθόπυργος, το Δρέπανο, τα Αραχωβίτικα και τμήμα της Πάτρας.

Εκτός παραμένουν τμήματα των Συχαινών, Μαγούλας, Πλατανίου, Πανεπιστημιούπολης, Κάτω & Άνω Καστριτσίου, Βούντενης, Μπάλλας, Χάραδρου, Βερναδείκων, Αγ. Βασιλείου, Ανθούπολης, Αμπελοκήπων.

