Πυρκαγιές: Καλύτερη η εικόνα σε Χίο και Πάτρα έπειτα από ολονύχτια μάχη με τις φλόγες – Σε ύφεση η φωτιά στην Πρέβεζα – ΒΙΝΤΕΟ

Σχετικά βελτιωμένη είναι η εικόνα στα δύο βασικά μέτωπα της φωτιάς που έχει κάψει δεκάδες περιοχές της χώρας, την ώρα που έχει ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση για την εκκίνηση των επιχειρήσεων από τα εναέρια μέσα.

Καλύτερη η εικόνα στη Χίο

Στη Χίο, οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής έδωσαν όλο το βράδυ μεγάλη μάχη με τις φλόγες στον οικισμό Κηπουριές, ώστε να μην αφήσουν τη φωτιά να περάσει τον δρόμο και βρεθεί σε παρακείμενη δασική έκταση, οπότε και το αποτέλεσμα θα ήταν εφιαλτικό καθώς η πυρκαγιά θα έβρισκε νέο πρόσφορο έδαφος για να επεκταθεί περαιτέρω.

Στις προσπάθειες των ανθρώπων της Πυροσβεστικής και των εθελοντών, αρωγός ήταν και η άπνοια που επικράτησε τη νύχτα στην περιοχή με αποτέλεσμα η επιχείρηση κατάσβεσης να συνεχιστεί ομαλά.

Ανησυχητική ήταν μια αναζωπύρωση που έγινε αργά το βράδυ της Τετάρτης (13/8), η οποία τελικά αντιμετωπίστηκε αποτελεσματικά, με αποτέλεσμα τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης να υπάρχουν διάσπαρτες εστίες.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το πρόβλημα πλέον εντοπίζεται στο βόρειο τμήμα του νησιού καθώς αν και δεν υπάρχουν άνεμοι, η φωτιά έχει βρει και καίει χαμηλή δασική έκταση.

Πάτρα: Διάσπαρτες εστίες στον Ρωμανό

Αντίστοιχη είναι η εικόνα και στη φωτιά της Πάτρας, όπου οι φλόγες έφτασαν λίγα χιλιόμετρα μακριά από τα πρώτα σπίτια της Αχαϊκής πρωτεύουσας. Το βασικό μέτωπο το βράδυ της Τετάρτης εντοπίστηκε στον Ρωμανό, όπου η φωτιά επεκτάθηκε από την Αρόη, ενώ υπήρξε και μήνυμα 112 προς τους κατοίκους της περιοχής να μετακινηθούν προς την Πάτρα.

Στη διάρκεια της νύχτας, ο συνδυασμός των υπεράνθρωπων προσπαθειών των δυνάμεων της Πυροσβεστικής και η αισθητή μείωση της έντασης των ανέμων συνέβαλε στο διασπαστεί το συγκεκριμένο μέτωπο σε τρία μικρότερα και τελικά να προκύψουν κι εκεί διάσπαρτες εστίες, που όλοι ευελπιστούν ότι θα αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά και με τη συνδρομή των εναέριων μέσων.

🔥⚠️Πύρινη Κόλαση τώρα στον #Άγιο #Ρωμανό στην Αχαια ❗️Προσπαθούν να κάνουν τα πάντα εθελοντές πυροσβέστες και κάτοικοι να σώσουν τις περιουσίες pic.twitter.com/pxSQJ5wVcq — Forecast Weather Greece (@ForecastGreece) August 13, 2025

Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στην Ζάκυνθο

Χωρίς ενεργό μέτωπο πυρκαγιάς πλέον η Ζάκυνθος, καθώς η Πυροσβεστική περιόρισε την πυρκαγιά στην ορεινή ζώνη ανάμεσα σε Αγαλά και Κοιλιωμένο, όπως και αυτήν κοντά στο Κορακονήσι.

Ωστόσο, συνεχίζουν να επιχειρούν αρκετοί πυροσβέστες στα επίφοβα σημεία, για να αποτραπεί ο κίνδυνος από πιθανές αναζωπυρώσεις το πρωί.

Παράλληλα, οι αστυνομικές δυνάμεις ρυθμίζουν την κυκλοφορία, για να διευκολύνουν τη διέλευση των πυροσβεστικών οχημάτων και να μην προκληθεί ατύχημα, με ιδιαίτερη έμφαση στη ζώνη Πανοκράτορας – Μουζάκι.

Σε ύφεση τα τρία μέτωπα στην Πρέβεζα

Καλύτερη είναι η εικόνα στα μέτωπα της φωτιάς στην παλιά Φιλιππιάδα, την Παναγία και στην περιοχή του Γοργόμυλου δίπλα στην Ιόνια Οδό.

Η ένταση των ανέμων μειώθηκε και αύριο, Πέμπτη, θα ξεκινήσουν από το πρωί οι ρίψεις από τα εναέρια μέσα.

Η καταστροφική πυρκαγιά έχει κάνει στάχτη δασικές εκτάσεις, καλλιέργειες, ελαιώνες, ποιμνιοστάσια, αποθήκες, ενώ έκαψε σπίτια και ζώα.

Οι πληγείσες περιοχές δεν έχουν ηλεκτρικό και νερό.

Σημειώνεται ότι οι πυρκαγιές ξέσπασαν ταυτόχρονα το πρωί της Τρίτης σε διαφορετικά σημεία.