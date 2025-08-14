Σερβία: Νέος γύρος ταραχών με αντικυβερνητικές διαδηλώσεις και επεισόδια σε τουλάχιστον 10 πόλεις – ΒΙΝΤΕΟ

Χιλιάδες αντικυβερνητικοί διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν το βράδυ της Τετάρτης (13/8) σε πάνω από δέκα σερβικές πόλεις και ξέσπασαν επεισόδια ανάμεσα σε ορισμένους συμμετέχοντες στις κινητοποιήσεις και οπαδούς του κυβερνώντος κόμματος στη Νόβι Σαντ.

Επεισόδια με την Αστυνομία

Στην πόλη αυτή, στο βόρειο τμήμα της χώρας, οι δυο πλευρές εκτόξευσαν φωτοβολίδες και πέταξαν αντικείμενα η μια στην άλλη, εξωθώντας την αστυνομία να επέμβει.

Διαδηλώσεις έγιναν ταυτόχρονα σε όλη τη χώρα, κυρίως μπροστά σε γραφεία τοπικών οργανώσεων του κυβερνώντος Σερβικού Προοδευτικού Κόμματος (SNS).

Στο Βελιγράδι, μεγάλη δύναμη της αστυνομίας αναπτύχθηκε μπροστά στο κοινοβούλιο, όπου συγκεντρωμένοι της μιας και της άλλης πλευράς αντάλλαξαν προπηλακισμούς και πέταξαν αντικείμενα οι μεν στους δε.

Οι νέες κινητοποιήσεις καταγράφτηκαν έπειτα από νύχτα επεισοδίων προχθές Τρίτη: κατά τη διάρκειά της, μασκοφόροι, κάποιοι οπλισμένοι με ρόπαλα, συγκρούστηκαν με διαδηλωτές κατά της διαφθοράς συγκεντρωμένους μπροστά στα γραφεία του κόμματος του προέδρου Αλεξάνταρ Βούτσιτς στην πόλη Βέρμπας, περίπου 100 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Βελιγραδίου.

Εφαλτήριο η τραγωδία στο Νόβι Σαντ

Διαδηλώσεις κατά της διαφθοράς δονούν συχνά τη Σερβία μετά την κατάρρευση γείσου οροφής σιδηροδρομικού σταθμού, η οποία στοίχισε τη ζωή σε 16 ανθρώπους, την 1η Νοεμβρίου 2024 στη Νόβι Σαντ, συμβάν που αποδόθηκε κατά κύριο λόγο στην ενδημική διαφθορά.

Τους τελευταίους σχεδόν εννιά μήνες, συγκεντρώσεις, κάποιες από τις οποίες προσέλκυσαν εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες, προβάλλουν τις απαιτήσεις να διενεργηθεί διαφανής έρευνα για την τραγωδία εκείνη και να προκηρυχθούν πρόωρες εκλογές. Ο πρόεδρος Βούτσιτς απορρίπτει τα αιτήματα αυτά και καταγγέλλει συνωμοσία υποκινούμενη από δυνάμεις του εξωτερικού με σκοπό την αποσταθεροποίηση και την ανατροπή της κυβέρνησής του.

