Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν: Κινητοποιούμε τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό RescEU για Ελλάδα, Μαυροβούνιο, Ισπανία

Επιβεβαιώνει η Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν ότι η ΕΕ θα συνδράμει δια του μηχανισμού RescEU σε Ελλάδα, Μαυροβούνιο και Ισπανία, με ανάρτησή της το βράδυ της Τετάρτης (13/8)

Στην ανάρτησή της η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφέρει: «Ο αγώνας μας κατά των πυρκαγιών συνεχίζεται. Ο στόλος πυρόσβεσης #rescEU επιχειρεί στο Μαυροβούνιο. Κινητοποιούμε τη βοήθεια προς την Ελλάδα, μετά το αίτημά της για συνδρομή. Και πυροσβέστες που έχουν ήδη τοποθετηθεί στην περιοχή βοηθούν ήδη στην Ισπανία. Αυτή είναι η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη σε δράση».