Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν: Κινητοποιούμε τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό RescEU για Ελλάδα, Μαυροβούνιο, Ισπανία

Επιβεβαιώνει η Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν ότι η ΕΕ θα συνδράμει δια του μηχανισμού RescEU σε Ελλάδα, Μαυροβούνιο και Ισπανία, με ανάρτησή της το βράδυ της Τετάρτης (13/8)
Στην ανάρτησή της η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφέρει: «Ο αγώνας μας κατά των πυρκαγιών συνεχίζεται. Ο στόλος πυρόσβεσης #rescEU επιχειρεί στο Μαυροβούνιο. Κινητοποιούμε τη βοήθεια προς την Ελλάδα, μετά το αίτημά της για συνδρομή. Και πυροσβέστες που έχουν ήδη τοποθετηθεί στην περιοχή βοηθούν ήδη στην Ισπανία. Αυτή είναι η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη σε δράση».
Our fight against wildfires continues.
Our #rescEU firefighting fleet is at work in Montenegro.
We’re mobilising support for Greece following their request for assistance.
And prepositioned firefighters are already helping in Spain.
This is European solidarity in action.
