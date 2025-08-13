Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν: Κινητοποιούμε τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό RescEU για Ελλάδα, Μαυροβούνιο, Ισπανία

Enikos Newsroom

διεθνή

Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

Επιβεβαιώνει η Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν ότι η ΕΕ θα συνδράμει δια του μηχανισμού RescEU σε Ελλάδα, Μαυροβούνιο και Ισπανία, με ανάρτησή της το βράδυ της Τετάρτης (13/8)

Στην ανάρτησή της η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφέρει: «Ο αγώνας μας κατά των πυρκαγιών συνεχίζεται. Ο στόλος πυρόσβεσης #rescEU επιχειρεί στο Μαυροβούνιο. Κινητοποιούμε τη βοήθεια προς την Ελλάδα, μετά το αίτημά της για συνδρομή. Και πυροσβέστες που έχουν ήδη τοποθετηθεί στην περιοχή βοηθούν ήδη στην Ισπανία. Αυτή είναι η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη σε δράση».

23:27 , Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025

New York Times: Η Ευρώπη μάχεται με τις «φονικές» πυρκαγιές και τους θυελλώδεις ανέμους – Η αναφορά στην Ελλάδα

Θέμα στους New York Times έγιναν οι καταστροφικές και «φονικές» πυρκαγιές που πλήττουν πολλές ...
23:17 , Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025

Γάζα: «Η αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους να μην αποσπά την προσοχή από τον τερματισμό της γενοκτονίας» – Συνέντευξη της εισηγήτριας του ΟΗΕ στον Guardian

Η ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ για τα κατεχόμενα εδάφη στην Παλαιστίνη, προειδοποίησε ότι οι κινή...
22:45 , Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025

Ουκρανικό: Η ανταλλαγή εδαφών στο επίκεντρο της συνάντησης Τραμπ-Πούτιν στην Αλάσκα – Γιατί οι Ευρωπαίοι το αρνούνται κατηγορηματικά

Η φημολογία οργιάζει σχετικά με το αν η αναμενόμενη σύνοδος κορυφής Τραμπ-Πούτιν, στην Αλάσκα,...
22:24 , Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025

Ισπανία: Δύο νεκροί και επτά τραυματίες από τις φωτιές που μαίνονται στη χώρα

Επτά άνθρωποι νοσηλεύονται στην Ισπανία και από αυτούς τέσσερις είναι σε κρίσιμη κατάσταση, κα...
