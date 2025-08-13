Γερμανία: Προς χρηματοδότηση το πρώτο ολοκληρωμένο πακέτο στρατιωτικής βοήθειας για την Ουκρανία μαζί με εταίρους του ΝΑΤΟ

Η Γερμανία, από κοινού με άλλους συμμάχους στο ΝΑΤΟ, είναι έτοιμη να χρηματοδοτήσει ένα από τα πρώτα ολοκληρωμένα πακέτα στρατιωτικής βοήθειας για την Ουκρανία, συνολικής αξίας έως και 500 εκατομμυρίων δολαρίων, ανακοίνωσαν την Τετάρτη (13/8) τα υπουργεία Εξωτερικών και Άμυνας.

Στρατιωτικός εξοπλισμός στην Ουκρανία

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται η δήλωση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος στις 14 Ιουλίου είχε ανακοινώσει ότι οι ΗΠΑ θα προμηθεύσουν την Ουκρανία με στρατιωτικό εξοπλισμό και πυρομαχικά, με την μορφή διαφόρων πακέτων στήριξης. Το ΝΑΤΟ θα συντονίσει την εφαρμογή του εγχειρήματος στο πλαίσιο του μηχανισμού PURL, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι το περιεχόμενο των πακέτων θα καλύψει τις πιο επείγουσες ανάγκες της Ουκρανίας. Η χρηματοδότηση θα προέλθει από ευρωπαίους εταίρους και από τον Καναδά.

Όπως διευκρινίζεται στην ανακοίνωση των υπουργείων Εξωτερικών και Άμυνας, τα πακέτα στρατιωτικής στήριξης περιλαμβάνουν εξοπλισμό ο οποίος είτε δεν παράγεται από την ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία είτε θα παραδοθεί ταχύτερα στην Ουκρανία εάν προέλθει από τις ΗΠΑ από ό,τι από την Ευρώπη ή τον Καναδά. Σε αυτά περιλαμβάνονται, ενδεικτικά, κρίσιμα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, «επειγόντως απαραίτητα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων ρωσικών αεροπορικών επιδρομών, οι οποίες σκοτώνουν όλο και περισσότερους ανθρώπους σε όλη την Ουκρανία».

«Ευχαριστούμε τις Ηνωμένες Πολιτείες»

«Ευχαριστούμε τις Ηνωμένες Πολιτείες για την προθυμία τους να συνεχίσουν να προμηθεύουν όπλα και πυρομαχικά την Ουκρανία και χαιρετίζουμε τις πρόσφατα ανακοινωθείσες συνεισφορές των συμμάχων σε αυτό το θέμα. Αποφασίζοντας να συμμετάσχουμε στην πρωτοβουλία, υπογραμμίζουμε την αλληλεγγύη της συμμαχίας και την δέσμευσή μας για ουσιαστική ενίσχυση και αξιόπιστη συνέχιση της υποστήριξής μας προς την Ουκρανία», αναφέρει το Βερολίνο, το οποίο βρίσκεται ήδη σε διαβουλεύσεις με το ΝΑΤΟ και τους συμμάχους για τις λεπτομέρειες του σχεδίου.

Από τις 24 Φεβρουαρίου 2022 η Γερμανία έχει διαθέσει περίπου 40 δισεκατομμύρια ευρώ σε διμερή στρατιωτική βοήθεια για την Ουκρανία και θα διαθέσει ακόμη περισσότερα για τα επόμενα χρόνια, σημειώνεται στην ίδια ανακοίνωση.