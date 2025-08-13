Γερμανία: Προς χρηματοδότηση το πρώτο ολοκληρωμένο πακέτο στρατιωτικής βοήθειας για την Ουκρανία μαζί με εταίρους του ΝΑΤΟ

Enikos Newsroom

διεθνή

ΟΥΚΡΑΝΙΑ

Η Γερμανία, από κοινού με άλλους συμμάχους στο ΝΑΤΟ, είναι έτοιμη να χρηματοδοτήσει ένα από τα πρώτα ολοκληρωμένα πακέτα στρατιωτικής βοήθειας για την Ουκρανία, συνολικής αξίας έως και 500 εκατομμυρίων δολαρίων, ανακοίνωσαν την Τετάρτη (13/8) τα υπουργεία Εξωτερικών και Άμυνας.

Βερολίνο: Ολοκληρώθηκε η τηλεδιάσκεψη των Ευρωπαίων με τον Τραμπ – Οι δηλώσεις Μακρόν, Μερτς και Ζελένσκι

Στρατιωτικός εξοπλισμός στην Ουκρανία

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται η δήλωση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος στις 14 Ιουλίου είχε ανακοινώσει ότι οι ΗΠΑ θα προμηθεύσουν την Ουκρανία με στρατιωτικό εξοπλισμό και πυρομαχικά, με την μορφή διαφόρων πακέτων στήριξης. Το ΝΑΤΟ θα συντονίσει την εφαρμογή του εγχειρήματος στο πλαίσιο του μηχανισμού PURL, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι το περιεχόμενο των πακέτων θα καλύψει τις πιο επείγουσες ανάγκες της Ουκρανίας. Η χρηματοδότηση θα προέλθει από ευρωπαίους εταίρους και από τον Καναδά.

Όπως διευκρινίζεται στην ανακοίνωση των υπουργείων Εξωτερικών και Άμυνας, τα πακέτα στρατιωτικής στήριξης περιλαμβάνουν εξοπλισμό ο οποίος είτε δεν παράγεται από την ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία είτε θα παραδοθεί ταχύτερα στην Ουκρανία εάν προέλθει από τις ΗΠΑ από ό,τι από την Ευρώπη ή τον Καναδά. Σε αυτά περιλαμβάνονται, ενδεικτικά, κρίσιμα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, «επειγόντως απαραίτητα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων ρωσικών αεροπορικών επιδρομών, οι οποίες σκοτώνουν όλο και περισσότερους ανθρώπους σε όλη την Ουκρανία».

«Ευχαριστούμε τις Ηνωμένες Πολιτείες»

«Ευχαριστούμε τις Ηνωμένες Πολιτείες για την προθυμία τους να συνεχίσουν να προμηθεύουν όπλα και πυρομαχικά την Ουκρανία και χαιρετίζουμε τις πρόσφατα ανακοινωθείσες συνεισφορές των συμμάχων σε αυτό το θέμα. Αποφασίζοντας να συμμετάσχουμε στην πρωτοβουλία, υπογραμμίζουμε την αλληλεγγύη της συμμαχίας και την δέσμευσή μας για ουσιαστική ενίσχυση και αξιόπιστη συνέχιση της υποστήριξής μας προς την Ουκρανία», αναφέρει το Βερολίνο, το οποίο βρίσκεται ήδη σε διαβουλεύσεις με το ΝΑΤΟ και τους συμμάχους για τις λεπτομέρειες του σχεδίου.

Από τις 24 Φεβρουαρίου 2022 η Γερμανία έχει διαθέσει περίπου 40 δισεκατομμύρια ευρώ σε διμερή στρατιωτική βοήθεια για την Ουκρανία και θα διαθέσει ακόμη περισσότερα για τα επόμενα χρόνια, σημειώνεται στην ίδια ανακοίνωση.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ
περισσότερα
22:45 , Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025

Ουκρανικό: Η ανταλλαγή εδαφών στο επίκεντρο της συνάντησης Τραμπ-Πούτιν στην Αλάσκα – Γιατί οι Ευρωπαίοι το αρνούνται κατηγορηματικά

Η φημολογία οργιάζει σχετικά με το αν η αναμενόμενη σύνοδος κορυφής Τραμπ-Πούτιν, στην Αλάσκα,...
22:24 , Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025

Ισπανία: Δύο νεκροί και επτά τραυματίες από τις φωτιές που μαίνονται στη χώρα

Επτά άνθρωποι νοσηλεύονται στην Ισπανία και από αυτούς τέσσερις είναι σε κρίσιμη κατάσταση, κα...
22:20 , Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025

Τουρκία: Η ακτινογραφία του πληθυσμού – Ξεπερνάει τα 85 εκατομμύρια, αλλά γερνάει

Ο πληθυσμός στην Τουρκία έφτασε τα 85.824.854 άτομα, σημειώνοντας αύξηση κατά 159.910 άτομα το...
21:30 , Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025

Επιστήμονες ανακάλυψαν παράσιτο που διεισδύει στο ανθρώπινο σώμα χωρίς να γίνει αντιληπτό – Μπορεί να προκαλέσει καρκίνο

Ένα παράσιτο που προκαλεί καρκίνο, μπορεί να διεισδύσει στο σώμα του ανθρώπου με την μορφή σκο...
MUST READ

Η κοσμική ακτινοβολία έδωσε στους Fantastic Four υπερδυνάμεις – Αλλά τι θα έκανε σε έναν άνθρωπο στην πραγματική ζωή;

Φρίκη: Νηπιαγωγός βίασε και έπνιξε σε μπανιέρα 4χρονο κοριτσάκι για να εκδικηθεί τον πατέρα της – «Μου ράγισες την καρδιά – Θα κάψω τη δική σου»

Κίνα: Νέο αλλόκοτο trend προκαλεί σάλο και οργή – Μετατρέπουν τα καπό των αυτοκίνητων σε… ενυδρεία με ζωντανά ψάρια