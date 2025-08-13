Επιστήμονες ανακάλυψαν παράσιτο που διεισδύει στο ανθρώπινο σώμα χωρίς να γίνει αντιληπτό – Μπορεί να προκαλέσει καρκίνο

Ένα παράσιτο που προκαλεί καρκίνο, μπορεί να διεισδύσει στο σώμα του ανθρώπου με την μορφή σκουληκιού χωρίς να γίνει αντιληπτό. Πρόκειται για το Schistosoma mansoni -γνωστό και ως «αιμοκαθαιρόμενο σκουλήκι» που έχει μήκος 17 χιλιοστών που προκαλεί μια χρόνια ασθένεια που ονομάζεται εντερική σχιστοσωμίαση, η οποία σκοτώνει εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους κάθε χρόνο, σύμφωνα με την Daily Μail.

Είναι το πιο διαδεδομένο παράσιτο στον άνθρωπο -το 2021, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας υπολόγισε ότι 251,4 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν με σχιστοσωμίαση σε όλο τον κόσμο- με την ασθένεια να είναι πιο διαδεδομένη στην Αφρική, σε μέρη της Νότιας Αμερικής, στην Καραϊβική και στη Μέση Ανατολή.

Η μόλυνση συμβαίνει κατά την επαφή με μολυσμένο νερό, μέσω δραστηριοτήτων όπως το κολύμπι, το πλύσιμο των ρούχων και το ψάρεμα, όταν οι προνύμφες που φιλοξενούνται σε σαλιγκάρια που έχουν φάει αυγά που περιέχονται σε μολυσμένα ανθρώπινα περιττώματα διεισδύουν στο δέρμα. Μόλις εισέλθουν οι προνύμφες, απελευθερώνουν χιλιάδες αυγά που μπορούν να εξαπλωθούν στο σώμα μολύνοντας ζωτικά όργανα.

Γιατί δεν προκαλούν πόνο – Τι έδειξε νέα μελέτη

Μια νέα μελέτη σε ποντίκια από ερευνητές της Ιατρικής Σχολής Tulane διερεύνησε γιατί τα σκουλήκια δεν προκαλούν πόνο ή κνησμό όταν διεισδύουν στο δέρμα. Τα ευρήματά τους δείχνουν ότι το σκουλήκι -που αναφέρεται στους επιστημονικούς κύκλους ως S. mansoni- προκαλεί μείωση της δραστηριότητας της TRPV1+, μιας πρωτεΐνης που στέλνει σήματα που ο εγκέφαλος ερμηνεύει ως θερμότητα, πόνο ή κνησμό.

Παραδόξως, αυτό σημαίνει επίσης ότι το σκουλήκι συχνά αποφεύγει την ανίχνευση από το ανοσοποιητικό σύστημα, σε αντίθεση με άλλα βακτήρια ή παράσιτα που συνήθως προκαλούν πόνο, κνησμό ή εξανθήματα.

Τα οφέλη από την ανακάλυψη

Ωστόσο, ενώ η ανακάλυψη, που δημοσιεύθηκε στο The Journal of Immunology, είναι αναμφισβήτητα ανατριχιαστική, οι ερευνητές ελπίζουν ότι θα μπορούσε να έχει κάποιο ιατρικό όφελος. Ο επικεφαλής της μελέτης Dr. De’Broski R. Herbert, καθηγητής Ανοσολογίας στην Ιατρική Σχολή Tulane, δήλωσε ότι τα σκουλήκια θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε νέες προόδους στα φάρμακα κατά του πόνου, στα αντιφλεγμονώδη και ακόμη και στην προληπτική θεραπεία κατά της εντερικής σχιστοσωμίασης.

Ο ίδιος δήλωσε: “Εάν εντοπίσουμε και απομονώσουμε τα μόρια που χρησιμοποιούνται από [τα παρασιτικά σκουλήκια] για να εμποδίσουν την ενεργοποίηση του TRPV1+, μπορεί να φτάσουμε σε μια νέα εναλλακτική λύση στις τρέχουσες θεραπείες με βάση τα οπιοειδή για τη μείωση του πόνου.

‘Τα μόρια που μπλοκάρουν το TRPV1+ θα μπορούσαν επίσης να αναπτυχθούν σε θεραπευτικά προϊόντα που μειώνουν τη σοβαρότητα της νόσου για άτομα που πάσχουν από επώδυνες φλεγμονώδεις καταστάσεις’.

Τον Μάιο, αναφέρθηκε ότι ο αριθμός των Βρετανών ταξιδιωτών που έφεραν μαζί τους το παράσιτο στο σπίτι τους είχε φτάσει σε επίπεδο ρεκόρ.

Η λοίμωξη, που ονομάζεται επίσης και πυρετός σαλιγκαριών, μπορεί να προκαλέσει στειρότητα, τύφλωση, σοβαρή βλάβη οργάνων, ακόμη και καρκίνο της ουροδόχου κύστης, εάν δεν αντιμετωπιστεί.

Επιστήμονες που μίλησαν τον Μάιο στο Wellcome Trust στο Λονδίνο δήλωσαν ότι ενώ η ασθένεια κάποτε περιοριζόταν στην υποσαχάρια Αφρική, τώρα εξαπλώνεται σε μέρη της νότιας Ευρώπης.

Έχουν αναφερθεί κρούσματα σε λίμνες και ποτάμια, σε αγαπημένες ευρωπαϊκές περιοχές διακοπών, όπως η Ισπανία, η Πορτογαλία και τμήματα της Γαλλίας.

Τα επίσημα στοιχεία της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου δείχνουν ότι ένας αυξανόμενος αριθμός Βρετανών ταξιδιωτών μολύνεται επίσης.

Η βρετανική υπηρεσία υγειονομικής ασφάλειας κατέγραψε 123 κρούσματα στη Βρετανία το 2022, αριθμός υπερδιπλάσιος από τον αριθμό που είχε καταγραφεί το προηγούμενο έτος και σχεδόν τριπλάσιος από τον αριθμό που είχε καταγραφεί πριν από την πανδημία του Covid.

Η Bonnie Webster, κύρια ερευνήτρια στο Schistosome Snail Resource στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, δήλωσε ότι το σκουλήκι πιστεύεται ότι έφτασε στην Ευρώπη από Αφρικανούς ταξιδιώτες.

‘Ήταν άνθρωποι που ταξίδευαν από την Αφρική, ιδίως από τη Σενεγάλη, οι οποίοι εισήγαγαν τα παράσιτα’, δήλωσε σύμφωνα με την Telegraph. “Μόλις μολυνθεί ένα σαλιγκάρι, μολύνει έναν ολόκληρο πληθυσμό σαλιγκαριών, τα οποία στη συνέχεια μολύνουν έναν ολόκληρο πληθυσμό ανθρώπων”.

Οι ειδικοί πιστεύουν ότι η εισαγωγή από τους τουρίστες, σε συνδυασμό με την κλιματική αλλαγή που καθιστά τα ευρωπαϊκά νερά πιο ζεστά και πιο φιλόξενα για τα σκουλήκια, βρίσκονται πίσω από την αύξηση των μολύνσεων στην Γηραιά Ήπειρο.