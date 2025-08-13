Φωτιά στην Πάτρα – Εκκενώνονται ακόμη 4 περιοχές

Νέο μήνυμα εστάλη λίγο πριν από τις 6 το απόγευμα στους κατοίκους των περιοχών Αρόη, Διάκου, Γηροκομειό και Λυκόχορο, καλώντας τους να απομακρυνθούν προς το κέντρο της Πάτρας, εξαιτίας της μεγάλης φωτιάς που μαίνεται ανεξέλεγκτη για δεύτερη μέρα στην περιοχή.

«Αν βρίσκεστε στις περιοχές Αρόη, Διάκου, Γηροκομείο, και Λυκόχορο απομακρυνθείτε προς το κέντρο της Πάτρας» αναφέρει το μήνυμα του 112.