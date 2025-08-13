Θεσσαλονίκη: Έκανε δωρεά για δημοτικό έργο και τώρα δικάζεται για ατύχημα με τραυματισμό περαστικής

Εκπρόσωπος οργανισμού που ήταν χορηγός δημοτικού έργου της Θεσσαλονίκης θα βρεθεί κατηγορούμενος στο εδώλιο του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης, με την κατηγορία της σωματικής βλάβης από αμέλεια διά παραλείψεως. Ο ίδιος αποτελούσε μέλος της πενταμελούς επιτροπής παραλαβής του έργου και τοποθετήθηκε εκεί ουσιαστικά για να ελέγξει την αξιοποίηση της δωρεάς. Τώρα καλείται να λογοδοτήσει για τον τραυματισμό περαστικής τον Μάρτιο του 2021, καθώς του αποδίδεται η κατηγορία ότι έπρεπε να μην επιτρέψει την κατασκευή του έργου με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή να εξέχουν τα φωτιστικά λίγα εκατοστά από το έδαφος, παρ’ ότι αυτού του είδους η αρχιτεκτονική παρέμβαση προβλεπόταν κανονικά από τη μελέτη.

Το έργο της ανάδειξης του άξονα Δημητρίου Γούναρη και αναβάθμισης της Στρατηγού Καλάρη και πλατείας Φαναριωτών ολοκληρώθηκε το 2019 και παραδόθηκε στα τέλη Μαρτίου 2021. Λίγες ημέρες πριν την παράδοσή του όμως, στις αρχές Μαρτίου 2021, μία περαστική σκόνταψε σε ένα από τα φωτιστικά που προεξείχαν από το έδαφος, και χτύπησε. σύμφωνα με ρεπορτάζ της voria.gr. Η γυναίκα κατέθεσε μήνυση και παρ’ ότι ο εισαγγελέας Πρωτοδικών την αρχειοθέτησε ο εισαγγελέας Εφετών έκανε δεκτή προσφυγή της μηνύτριας και ζήτησε να παραπεμφθεί η υπόθεση σε δίκη. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο η συγκεκριμένη εξοχή των φωτιστικών αποτελεί κακοτεχνία και οι υπεύθυνοι του έργου έπρεπε να το προβλέψουν για να μην τραυματιστούν διαβάτες, όπως τελικά συνέβη.

Με το σκεπτικό αυτό παραπέμπονται σε δίκη ο εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρίας, ο τεχνικός υπεύθυνος του έργου και τα μέλη της επιτροπής παραλαβής του έργου, το οποίο την ημερομηνία του ατυχήματος τυπικά δεν είχε παραληφθεί, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο κατηγορητήριο. Έτσι θα καθίσουν στο εδώλιο ως μέλη της επιτροπής ο εκπρόσωπος του Κέντρου Επιχειρηματικής και Πολιτιστικής Ανάπτυξης, που χρηματοδότησε το έργο ως δωρητής, εκπρόσωπος της εταιρίας που έχει την τεχνική ευθύνη, εκπρόσωπος του δήμου Θεσσαλονίκης ως αποδέκτης της δωρεάς, ο υπεύθυνος του τμήματος ηλεκτροφωτισμού και ο υπεύθυνος τμήματος άλσων.

«Το παράδοξο εδώ είναι ότι έχουμε ένα έργο στο οποίο ο δήμος έχει εγκρίνει τη μελέτη, το έργο εκτελέστηκε με απόλυτη ταύτιση προς τη μελέτη και οι μηχανικοί το παρέλαβαν σύμφωνα με τους όρους της μελέτης. Και σήμερα έρχονται κατηγορούμενοι ο δωρητής, ο μελετητής και όλοι οι μηχανικοί των επιτροπών του δήμου διότι εκτέλεσαν ένα έργο σύμφωνα με τη μελέτη», σχολίασε μιλώντας στη Voria.gr ένας εκ των συνηγόρων υπεράσπισης, Γιάννης Μακρής.

Τα φωτιστικά

Αυτό που προξενεί εντύπωση είναι πως στη λίστα των κατηγορουμένων είναι ο δωρητής του έργου, ο οποίος λαμβάνει τις… ευχαριστίες για τη δωρεά με ένα κατηγορητήριο. «Είναι μοναδικό στα ελληνικά ποινικά χρονικά, τα δικαστηριακά, ο δωρητής και ο εκπρόσωπός του να βρίσκονται κατηγορούμενοι για μία δωρεά που έκαναν και την οποία δεν εκτέλεσαν οι ίδιοι. Πρόκειται για έναν παραλογισμό», τόνισε ο κ. Μακρής. Εξήγησε ότι το έργο εκτελέστηκε σύμφωνα με όλες τις προδιαγραφές που προέβλεψε η μελέτη και εδώ είναι η σοβαρή νομική ένσταση με το κατηγορητήριο που κάνει λόγο για κακοτεχνία. «Και αυτό γιατί πρόκειται για ένα έργο το οποίο τεχνικά έχει ως κατασκευαστικό στοιχείο να προεξέχουν τα φωτιστικά από το έδαφος. Αυτό είναι ένα αρχιτεκτονικό στοιχείο που δεν ανάγεται σε καμία κακοτεχνία. Έτσι μελετήθηκε και έτσι εκτελέστηκε. Δεν είχε κανείς από τους εμπλεκόμενους την αρμοδιότητα να μην εκτελέσει το έργο σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τη μελέτη που είχε γίνει δεκτή», σημείωσε ο κ. Μακρής.

Ωστόσο, μετά το ατύχημα και τις διαμαρτυρίες για την αρχιτεκτονική παρέμβαση των υπερυψωμένων φωτιστικών, τα φωτιστικά καλύφτηκαν με τσιμέντο, για να μην υπάρχει το κενό με το έδαφος, και μάλιστα βάφηκε κόκκινο για να διακρίνεται από τους πεζούς. «Ο δωρητής έδωσε τα χρήματα και είπε κάντε ένα έργο, το ανέθεσε σε έναν μελετητή, η μελέτη εγκρίθηκε και παραλήφθηκε. Το έργο εκτελέστηκε σύμφωνα με τη μελέτη. Έτυχε μία κυρία να σκοντάψει και να πέσει. Και μετά αρχίσαμε να στοκάρουμε τα φωτιστικά και καταστρέφουμε ένα καταπληκτικό αρχιτεκτονικά έργο», κατέληξε ο συνήγορος υπεράσπισης.