Σε ύφεση η φωτιά στα Μέγαρα: Κίνδυνος αναζωπυρώσεων λόγω ισχυρών ανέμων

Σε ύφεση βρίσκεται η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στα Μέγαρα Αττικής, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να αντιμετωπίζουν μόνο μικρές εστίες σε μεμονωμένα ελαιόδεντρα.

Η φωτιά εκδηλώθηκε από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία στην περιοχή Κουμιντρί και καίει χαμηλή βλάστηση, ενώ ήχησε και το 112. Με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν οι εναέριες ρίψεις.

Ο δήμαρχος Μεγάρων, Παναγιώτης Μαργέτης μιλώντας στο ΕΡΤNews, εκτίμησε ότι η φωτιά θα σβήσει σύντομα.

«Η φωτιά έχει σχεδόν σβήσει. Κάποια ελαιόδεντρα μεμονωμένα καίγονται, παρεμβαίνουν οι επίγειες δυνάμεις και υπάρχουν και δύο ελικόπτερα που ρίχνουν εδώ και μία ώρα περίπου όπου χρειάζεται για να σβήσουν κι αυτές οι εστίες», σημείωσε.

Η επιχείρηση κατάσβεσης συνεχίζεται. «Από τις 6:30 το πρωί που έχει ξεκινήσει το ελικόπτερο τις ρίψεις νερού, η αλήθεια είναι ότι έχει έρθει περίπου 7 με 8 φορές. Ακόμη και αυτές τις διάσπαρτες εστίες θεωρούμε ότι θα τις σβήσει και ίσως στο επόμενο μισάωρο να έχουν σβήσει. Η κατάσταση είναι πάρα πάρα πολύ καλύτερη», υπογράμμισε. Σύμφωνα με τον ίδιο, δεν έχουν αναφερθεί προβλήματα σε υδροδότηση ή ηλεκτροδότηση στην περιοχή: «Νομίζω ότι όλα λειτουργούν κανονικά».

Αμέσως στο σημείο έσπευσαν 95 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων (ΕΜΟΔΕ) και 30 οχήματα. Στο έργο της πυρόσβεσης συνδράμουν και υδροφόρες του ΟΤΑ.

Οι πυροσβέστες καταβάλλουν μεγάλες προσπάθειες να θέσουν την πυρκαγιά υπό έλεγχο αλλά το έργο τους δυσκολεύουν οι δυνατοί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή.