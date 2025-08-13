Φοιτήτρια ανακάλυψε χρυσό αντικείμενο του μεσαίωνα στην πρώτη ανασκαφή που συμμετείχε – Το διακοσμητικό φινίρισμα και οι συμβολισμοί για την ελίτ της εποχής

Ένα αντικείμενο του 9ου αιώνα, ανακαλύφθηκε κατά τη διάρκεια ανασκαφής στο Redesdale, του Νορθάμπερλαντ.

Ειδικότερα, το ανακάλυψε φοιτήτρια από τη Σκωτία, μόλις 90 λεπτά μετά την έναρξη της πρώτης αρχαιολογικής ανασκαφής στην οποία συμμετείχε.

Το αντικείμενο του πρώιμου μεσαίωνα βρέθηκε από τη φοιτήτρια του Πανεπιστημίου του Νιούκασλ, Yara Souza στην πρόσφατη ανασκαφή που πραγματοποιήθηκε στο Νορθάμπερλαντ.

Ήταν θαμμένο κοντά στην οδό Dere, η οποία, στη Ρωμαϊκή Εποχή, ήταν μια σημαντική λεωφόρος ανάμεσα στο Γιορκ και το Εδιμβούργο και η οποία τελικά, αποτέλεσε τμήμα της σημερινής A68.

Η Souza, η οποία είναι φοιτήτρια από τη Φλόριντα, των ΗΠΑ, δήλωσε:

“Ήταν εξαιρετική η εμπειρία της ανακάλυψης ενός αντικειμένου που δεν το είχε δει κανείς για περισσότερα από χίλια χρόνια. Ήταν αδύνατον να συγκρατήσω τον ενθουσιασμό μου”.

Η ανασκαφή πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο, μετά την τυχαία ανακάλυψη ενός παρόμοιου αντικειμένου στην ίδια περιοχή, το 2021 από τον χειριστή ανιχνευτή μετάλλων, Alan Gray.

Η Souza, δουλεύοντας μαζί με τους συμφοιτητές της και αρχαιολόγους των μουσείων της Βορειοανατολικής Αγγλίας, εξερευνούσαν σε περισσότερο βάθος τον χώρο.

“Μια κεντρική λεωφόρος της ελίτ κατά τη Ρωμαϊκή περίοδο”

Τα αντικείμενα που βρέθηκαν κοντά στην οδό Dere, μπορεί να έχουν θρησκευτική ή τελετουργική χρήση.

Το εύρημα έχει μήκος περίπου τέσσερα εκατοστά και καταλήγει σ’ ένα διακοσμητικό φινίρισμα. Ο χρυσός ήταν υλικό υψηλού κύρους το οποίο χρησιμοποιείτο από την ελίτ.

Καθώς η οδός Dere, συνδέεται με δύο μεγάλα θρησκευτικά κέντρα στο Jedburgh και το Hexham, οι εμπειρογνώμονες που συμμετείχαν στην ανασκαφή, πιστεύουν ότι τα αντικείμενα μπορεί να είχαν θρησκευτικό ή τελετουργικό σκοπό.

“Σύμβολο κύρους και κοινωνικής επιρροής”

Όπως δήλωσε ο James Gerrard: “Πρόκειται για ένα συναρπαστικό εύρημα, εξαιρετικής ποιότητας”.

“Γνωρίζουμε πως, η οδός Dere, εξακολουθούσε να είναι μια σημαντική λεωφόρος και μετά τους Ρωμαίους, ενώ είναι ξεκάθαρο πως την χρησιμοποιούσαν άνθρωποι υψηλού κοινωνικού κύρους”.

“Μπορεί αυτό το ζεύγος αντικειμένων να θάφτηκε σκόπιμα”.

Το εύρημα θα αναλυθεί περισσότερο και, τελικά θα δοθεί για έκθεση στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Hancock.

Ο Andrew Agate, υπεύθυνος του γραφείου διασύνδεσης της υπηρεσίας αρχαιοτήτων του Νιούκασλ, για τη Βορειοανατολική Αγγλία, είπε ότι, το αντικείμενο είναι “εξαιρετική περίπτωση της συνεργασίας των χειριστών ανιχνευτών μετάλλων και των αρχαιολόγων για την εμβάθυνση της κατανόησης της Νορθάμπερλαντ”.