LIVE – Κόλαση φωτιάς στην Ελλάδα: Μπαράζ μηνυμάτων από το 112 για εκκενώσεις – Πύρινος εφιάλτης σε Αχαΐα, Χίο, Πρέβεζα και Ζάκυνθο

Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες έδωσαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, μαζί με κατοίκους και εθελοντές, σε πολλά πύρινα μέτωπα που καίνε ανά τη χώρα, με κυριότερα αυτά σε Αχαΐα, Χίο, Ζάκυνθο, Πρέβεζα και Κεφαλονιά.

Δραματικό ήταν το βράδυ στην Αχαΐα, με τη φωτιά να καίει τα πάντα σε ένα μέτωπο άνω των 20 χιλιομέτρων, ενώ κατά τη διάρκεια της νύχτας εστάλησαν νέα μηνύματα από το 112 για εκκενώσεις οικισμών. Τα πύρινα μέτωπα στην Πρέβεζα είναι εξίσου ανησυχητικά, διάσπαρτα και εκτείνονται σε περίπου 30 χιλιόμετρα. Και εκεί, ήχησε το 112 στα χωριά του Δήμου Ζηρού, όπου οι κάτοικοι βρίσκονται σε απόγνωση, αγωνιούν για τις περιουσίες και τα σπίτια τους. Στην Χίο, όπου μαίνεται η πυρκαγιά, θα φανεί το μέγεθος της καταστροφής, που εκτός του δασικού και γεωργικού πλούτου περιλαμβάνει αγροικίες που κάηκαν, κτηνοτροφικές μονάδες, αποθήκες, αυτοκίνητα και εξωκλήσια.

Τυχερά στάθηκαν τα άλογα που είχαν περικυκλωθεί από τις φλόγες στην Βολισσό και σώθηκαν την τελευταία στιγμή.

Εθελοντές και διασώστες έκαναν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να απομακρύνουν τα ζώα από την πύρινη κόλαση, με τις εικόνες που έρχονται στο φως της δημοσιότητας να είναι συγκλονιστικές.

Αποκαρδιωτική εικόνα στην Πάτρα

Συγκλονιστικό βίντεο από τους εθελοντές διασώστες στα Βραχναίικα Αχαΐας

Εθελοντές Ναυαγοσώστες, με διασωστική λέμβο, απομάκρυναν οικογένειες και κατοικίδια από την περιοχή Βραχναίικα, όπου η πύρινη λαίλαπα έφτασε δίπλα στην θάλασσα. ⛑️ Στην περιοχή Βουντένη έδωσαν σκληρή μάχη με τις φλόγες οι εθελοντές Σαμαρείτες Διασώστες όλη τη νύχτα

Δραματικές εικόνες από την φωτιά στην Πάτρα

Επαναλειτουργούν τα ΚΥ Θεσπρωτικού, Φιλιππιάδας και Κάτω Αχαΐας

Σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, τα Κέντρα Υγείας Θεσπρωτικού, Φιλιππιάδας και Κάτω Αχαΐας επαναλειτουργούν, παρά τα προβλήματα ηλεκτροδότησης και υδροδότησης.

Σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, τα Κέντρα Υγείας Θεσπρωτικού, Φιλιππιάδας και Κάτω Αχαΐας επαναλειτουργούν, παρά τα προβλήματα ηλεκτροδότησης και υδροδότησης.

Στη μάντρα, μεταξύ Άνω και Κάτω Αχαΐαw, βρίσκονταν περίπου 1.000 οχήματα, αναφέρουν οι κάτοικοι της περιοχής, τα οποία έχουν καταστραφεί όλα, όπως μεταδίδει το tempo24.

«Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό, ότι εξαιτίας της πυρκαγιάς στην ευρύτερη περιοχή της Πάτρας και σε κοντινή απόσταση σε τμήμα της σιδηροδρομικής γραμμής, δόθηκε εντολή από την Πυροσβεστική Υπηρεσία και τον Ο.Σ.Ε να διακοπεί η κυκλοφορία στο τμήμα Βραχνέικα-Καμίνια, μέχρι νεοτέρας.

Ως εκ τούτου, οι αμαξοστοιχίες του Προαστιακού Πάτρας που εκτελούν δρομολόγια στο τμήμα Άγιος Ανδρέας-Καμίνια θα τερματίζουν προσωρινά στον σταθμό Βραχνέικα, μέχρι την αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

Επίσης, αναστέλλονται και τα δρομολόγια των λεωφορείων στο τμήμα Κάτω Αχαΐα-Καμίνια, μέχρι νεοτέρας.

Η Hellenic Train και το προσωπικό της βρίσκονται σε διαρκή συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την εξυπηρέτηση των επιβατών».

Πριν από λίγο εκδόθηκε νέο μήνυμα από το 112 για απομάκρυνση των κατοίκων από την περιοχή Μπάλας.

«Αν βρίσκεστε στην περιοχή Μπάλας της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας απομακρυνθείτε προς Πάτρα. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Μπάλας της Περιφερειακής Ενότητας #Αχαΐας απομακρυνθείτε προς #Πάτρα

Αχαΐα: Κάτοικοι παλεύουν με λεκάνες για να σβήσουν τις φλόγες

Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατάσβεση της φωτιάς στη λίμνη Βόλβη κοντά στο Βαγιοχώρι, στη Θεσσαλονίκη, μετά την αναζωπύρωση που σημειώθηκε χθες (12/08) το απόγευμα.

Στο σημείο παραμένουν 15 πυροσβέστες με έξι οχήματα, ενώ χθες ήχησε εκ νέου το 112 που κάλεσε τους κατοίκους του Βαγιοχωρίου να απομακρυνθούν προς τη Νυμφόπετρα.

Φιλιππιάδα: Σε απόγνωση κάτοικος που είδε το σπίτι του να καίγεται

33 εναέρια μέσα σε όλα τα μέτωπα της χώρας

«Επιχειρούν ήδη 33 εναέρια μέσα σε όλα τα μέτωπα της χώρας», δήλωσε από το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ο εκπρόσωπος Τύπου της, Βασίλης Βαθρακογιάννης

Με ασθενοφόρα διακομίστηκαν τρεις πυροσβέστες με συμπτώματα θερμοπληξίας στην Αχαΐα, ένας στην Αιτωλοακαρνανία με κάκωση άνω άκρου και ένας στη Φιλιππιάδα με εγκαύματα. Στη Χίο, δέκα πυροσβέστες και δύο εθελοντές έλαβαν πρώτες βοήθειες.

Ο ο εκπρόσωπος Τύπου της, Βασίλης Βαθρακογιάννης προειδοποίησε ότι «η σημερινή ημέρα αναμένεται πολύ δύσκολη, καθώς για τις περισσότερες περιοχές της χώρας προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς».

Στη Ζάκυνθο, τρία ξεχωριστά μέτωπα συνολικού μήκους άνω των 15 χιλιομέτρων παραμένουν εκτός ελέγχου. Έχουν εκκενωθεί οι περιοχές Αγάλας και Κερί, ενώ καταγράφονται ζημιές σε σπίτια, τουριστικές μονάδες και γεωργικές εκτάσεις.

Όλη τη νύχτα οι πυροσβεστικές δυνάμεις σε συνεργασία με τους κατοίκους προσπαθούσαν να αποτρέψουν τη φωτιά να κατέβει προς τα χωριά της Λιθακιάς, του Παντοκράτορα και του Μουζακίου.

Με το πρώτο φως της ημέρας τρία πυροσβεστικά αεροσκάφη τύπου Καναντέρ ξεκίνησαν ρίψεις νερού.

Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για τουλάχιστον πέντε σπίτια-αγροικίες, που υπέστησαν μεγάλες ζημιές, ενώ η φωτιά έχει κάψει περισσότερα από 15.000 στρέμματα δάσους και αγροτικών καλλιεργειών στο πέρασμά της.

Δυστυχώς έχουν καεί πολλά οικόσιτα ζώα που δεν πρόλαβαν να διασωθούν.

Η φωτιά «πολιορκούσε» όλο το βράδυ το χωριό της Λιθακιάς. Σήμερα το πρωί η κάτασταση εκεί, ήταν αποπνικτική από τους πολλούς καπνούς.

Η μορφολογία του εδάφους και οι ισχυροί άνεμοι δυσκολεύουν την προσέγγιση των εναέριων μέσων, τα οποία επικεντρώνονται σε ρίψεις νερού σε σημεία κοντά σε κατοικημένες περιοχές.

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει οργανώσει προσωρινά κέντρα φιλοξενίας για τους εκτοπισμένους.

Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στην Αθηνών-Κορίνθου – Παραμένει η διακοπή στον Γερμανικό Δρόμο

🚗 Ενημέρωση Τροχαίας 13-8-2025: #Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία οχημάτων στην οδό Κανδυλίων, από τη συμβολή με τον Βόρειο Παράδρομο Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Κορίνθου.

Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία οχημάτων στην οδό Κανδυλίων, από τη συμβολή με τον Βόρειο Παράδρομο Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Κορίνθου. Παραμένει σε ισχύ η διακοπή κυκλοφορίας στον Γερμανικό Δρόμο, από την Ε.Ο. Μεγάρων-Αλεποχωρίου έως την οδό Κανδυλίων.

Κάτω Συχαινά: Σε εξέλιξη το μεγάλο μέτωπο – Φλόγες πλησίασαν μοναστήρι

Πρέβεζα: Δεν υπάρχουν ενεργά πύρινα μέτωπα – Οριοθετήθηκε από τα εναέρια μέσα

Σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα για την παροχή επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας και τη διενέργεια διακομιδών στις περιοχές που δοκιμάζονται από τις μεγάλες πυρκαγιές. Το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων (ΕΣΚΕ) και το Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας (ΚΕΠΥ) διατηρούν συνεχή επικοινωνία με τα Παραρτήματα και τους Τομείς του ΕΚΑΒ, τους υγειονομικούς σχηματισμούς που βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα, καθώς και με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, εξασφαλίζοντας άμεσο συντονισμό και ενίσχυση δυνάμεων όπου χρειάζεται.

Αχαΐα

Στην περιοχή επιχειρούν 11 ασθενοφόρα, εκ των οποίων μία Κινητή Ιατρική Μονάδα. Από την έναρξη της πυρκαγιάς έχουν διακομιστεί 14 περιστατικά: 9 στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών (1 με ελαφρά εγκαύματα, 1 πυροσβέστης με συμπτώματα καταβολής, 1 κατακεκλιμένος και 6 με αναπνευστικά προβλήματα), 3 σε όμορα Κέντρα Υγείας και το υπνωτήριο του Δήμου, και 2 στο ΚΥ Βάρδας, μετά την προληπτική εκκένωση του ΚΥ Κάτω Αχαΐας.

Αιτωλοακαρνανία – Σταμνά

Η περιοχή καλύπτεται από 4 ασθενοφόρα όμορων περιοχών. Έχουν διακομιστεί 3 περιστατικά: 2 στο Γενικό Νοσοκομείο Μεσολογγίου (πυροσβέστης με κάκωση άνω άκρου και ηλικιωμένος με αναπνευστικά προβλήματα) και 1 κατακεκλιμένος στο ΚΥ Αιτωλικού.

Πρέβεζα

Στην περιοχή επιχειρούν 8 ασθενοφόρα. Έχουν διακομιστεί συνολικά 30 περιστατικά: 7 με αναπνευστικά προβλήματα στο ΚΥ Θεσπρωτικού, 8 στο ΓΝ Άρτας (4 από το ΚΥ Θεσπρωτικού και 4 από το ΚΥ Φιλιππιάδας), 10 από τη Φιλιππιάδα (9 κατακεκλιμένοι με αναπνευστικά προβλήματα και 1 πυροσβέστης με εγκαύματα) και 5 από γειτονικά χωριά στο ΓΝ Άρτας.

Ζάκυνθος

Η περιοχή καλύπτεται από 2 ασθενοφόρα. Δεν έχουν καταγραφεί διακομιδές.

Χίος

Στην περιοχή επιχειρούν 5 ασθενοφόρα. Έχουν διακομιστεί 8 περιστατικά με αναπνευστικά προβλήματα – 7 στο Γενικό Νοσοκομείο Χίου «Σκυλίτσειο» και 1 στο ΚΥ Βολισσού. Επιπλέον, 12 άτομα (10 πυροσβέστες και 2 εθελοντές) έλαβαν πρώτες βοήθειες στο πεδίο για αναπνευστικά προβλήματα και ελαφρά εγκαύματα.

Σε ύφεση βρίσκεται η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στα Μέγαρα Αττικής, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να αντιμετωπίζουν μόνο μικρές εστίες σε μεμονωμένα ελαιόδεντρα.

Κοντά στον οικισμό Αθέρα η φωτιά στην Κεφαλονιά

Νέα πυρκαγιά ξέσπασε τη νύχτα και στην Κεφαλονιά και συγκεκριμένα σε αγροτοδασική έκταση κοντά στον οικισμό Αθέρα στα βορειοδυτικά του νησιού.

Για την κατάσβεση επιχειρούν 32 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων και 8 οχήματα, με την συνδρομή εθελοντών και υδροφόρων του δήμου, καθώς και 2 αεροσκάφη.

Μεγάλες εστίες παντού

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική οι πυρκαγιές παρουσίασαν λίγο καλύτερη εικόνα τη νύχτα, αλλά έχουν απλωθεί σε μεγάλη έκταση και υπάρχουν πολύ μεγάλες εστίες παντού, που είναι ανεξέλεγκτες.

Μαίνεται η φωτιά στη Ζάκυνθο

Σε εξέλιξη είναι και η πυρκαγιά στη Ζάκυνθο, η οποία επίσης έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις και για την κατάσβεσή της επιχειρούν 86 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων, 28 οχήματα, υδροφόρες του δήμου, καθώς και 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Πύρινη λαίλαπα στα Κάτω Συχαινά Αχαΐας – Μέσα στον οικισμό η φωτιά

Ισχυροί άνεμοι και σήμερα

Ξεκίνησαν ρίψεις νερού από αεροσκάφη και ελικόπτερα

Στην Πρέβεζα επιχειρούν 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα

Στη Ζάκυνθο 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο

Στην Αχαΐα στα τέσσερα μέτωπα, 7 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα

Στη Χίο επιχειρούν 5 ελικόπτερα

Στα Ιωάννινα στην περιοχή Πρωτόπαππας 1 ελικόπτερο

Στα Μέγαρα 1 ελικόπτερο

Στην Κεφαλονιά 2 αεροσκάφη

Στην Αχαΐα, η κατάσταση είναι δραματική με τις αναζωπυρώσεις να είναι συνεχείς και τους πυροσβέστες να δίνουν άνιση μάχη με τις φλόγες, καθώς οι ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης.

Ο πρόεδρος αξιωματικών πυροσβεστικού σώματος Κωνσταντίνος Τσίγκας ανέφερε στο MEGA ότι χθες οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετώπισαν 82 πυρκαγιές σε όλη τη χώρα και ότι το πιο δύσκολο πύρινο μέτωπο το πρωί της Τετάρτης είναι στην Αχαΐα.

Δήμαρχος Μεσολογγίου: «Το μέτωπο που απείλησε τη Σταμνά έχει τεθεί υπό πλήρη έλεγχο»

«Αγαπητοί συμπολίτες,

Ο κίνδυνος για την κοινότητα της Σταμνάς έχει περάσει για την ώρα .

Όπως πληροφορηθήκατε, υπήρξε σχέδιο εκκένωσης των κατοίκων του χωριού. Δεν ήταν καθόλου εύκολη υπόθεση. Σε άμεση επικοινωνία με όλους τους αρμόδιους φορείς και το Υπουργείο, ήμασταν από την πρώτη στιγμή έτοιμοι να προστατεύσουμε κάθε πολίτη.

Μεταφέραμε κόσμο σε γειτονικά ασφαλή σημεία και στο Κέντρο Υγείας Αιτωλικού, ενώ πολίτες με αναπνευστικά προβλήματα έτυχαν άμεσης φροντίδας. Παράλληλα, σε συνεννόηση με το Στρατόπεδο Μεσολογγίου, υπήρξε ετοιμότητα για την ενδεχόμενη φιλοξενία των κατοίκων ενώ αυτή τη στιγμή κάποιοι συμπολίτες μας φιλοξενούνται σε ξενοδοχείο της πόλης.

Ο Δήμος μας, πέραν της ευθύνης εκκένωσης του χωριού, συνεπικουρούσε ενεργά τις επιχειρήσεις κατάσβεσης, διαθέτοντας υδροφόρες και μηχανήματα έργου, στηρίζοντας την προσπάθεια των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Μετά από μια δύσκολη ημέρα, σας ενημερώνω ότι το πύρινο μέτωπο που απείλησε τη Σταμνά έχει πλέον τεθεί υπό πλήρη έλεγχο. Ο κίνδυνος για τον οικισμό έχει απομακρυνθεί και η ασφάλεια των κατοίκων διασφαλίστηκε.

Παραμένουμε, ωστόσο, σε πλήρη επιφυλακή, καθώς οι δυνάμεις πυρόσβεσης και οι εθελοντές συνεχίζουν να επιτηρούν την περιοχή για τυχόν αναζωπυρώσεις αλλά και γιατί η φωτιά κινείται προς γειτονικές κοινότητες.

Θέλω να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες,

• Στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, τον αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη κ. Θανάση Μαυρομμάτη και το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας για τη συνδρομή και τον άμεσο συντονισμό.

• Στον Δήμο Αγρινίου για την υποστήριξη και τη διάθεση μέσων και προσωπικού.

• Σε όλες τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής, τους αστυνομικούς, τους εθελοντές και τους πολίτες που συνέβαλαν με αυτοθυσία.

Δεν υπάρχουν λόγια για τον κόσμο που έχασε τις περιουσίες του».

Μάχη με τις φλόγες που μαίνονται έδωσαν όλη τη νύχτα πυροσβέστες, εθελοντές και κάτοικοι της Αμανής στη βορειοδυτική Χίο όπου εκδηλώθηκε πυρκαγιά χθες το μεσημέρι.

Οι οικισμοί της Αμανής και του κεφαλοχωριού της Βολισσού έχουν εγκαταλειφθεί από τους κατοίκους τους, εκατοντάδες άνθρωποι, ντόπιοι και επισκέπτες, διανυκτέρευσαν σε συγγενικά σπίτια ή όπου αλλού βρήκαν.

Με το πρώτο φως της ημέρας σήμερα θα φανεί το μέγεθος της καταστροφής, που εκτός του δασικού και γεωργικού πλούτου περιλαμβάνει αγροικίες που κάηκαν, κτηνοτροφικές μονάδες, αποθήκες, αυτοκίνητα και εξωκλήσια.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 88 πυροσβέστες με 7 πεζοπόρα τμήματα και 17 οχήματα, ανάμεσά τους 31 πυροσβέστες της 1ης ΕΜΟΔΕ που έφτασαν αεροπορικώς, καθώς και υδροφόρες ΟΤΑ. Επιπλέον, από τη Λέσβο μεταφέρθηκαν ακτοπλοϊκώς 18 πυροσβέστες με δύο οχήματα, ενώ από τον Πειραιά έφτασαν τα χαράματα 40 πυροσβέστες με δέκα οχήματα.

Ανεξέλεγκτο και το πύρινο μέτωπο στη Ζάκυνθο

Η κατάσταση συνέχισε να χειροτερεύει κατά τη διάρκεια της νύχτας σε χωριά του Δήμου Ζηρού, καθώς η πυρκαγιά μαίνεται ανεξέλεγκτη.

Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις με 70 οχήματα, καθώς και 180 άνδρες, αστυνομικοί, εθελοντές και κάτοικοι, δίνουν άνιση μάχη με τις φλόγες, που δυσχεραίνουν οι άνεμοι και η απουσία αντιπυρικών ζωνών. Τα μέτωπα της φωτιάς είναι μεγάλα, διάσπαρτα κι εκτείνονται σε περίπου 30 χιλιόμετρα. Καταστροφές αναφέρονται στα χωριά Άγιος Γεώργιος και Παντάνασσα, ωστόσο το μέγεθος της καταστροφής θα φανεί αφού ξημερώσει.

Στην περιοχή ακούγονται εξάλλου εκρήξεις, πιθανόν σε εγκαταστάσεις υγραερίου ποιμνιοστασίων. Λόγω προβλημάτων στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, η περιοχή δεν έχει ηλεκτρικό ρεύμα.

Κτηνοτρόφοι μιλούν για καμένες μονάδες και νεκρά ζώα, που δεν κατάφεραν να μεταφέρουν σε ασφαλείς τοποθεσίες.

Πρόσφυγες σε δομή φιλοξενίας στο παλιό στρατόπεδο Πετροπουλάκη, στη Φιλιππιάδα, χρειάστηκε να απομακρυνθούν εσπευσμένα με λεωφορεία.

Η κυκλοφορία των οχημάτων έχει διακοπεί στην Ιόνια Οδό από το Αβγό μέχρι την έξοδο προς Φιλιππιάδα, όπως και στην παλιά εθνική οδό Ιωαννίνων-Άρτας. Η κίνηση των οχημάτων γίνεται από παρακαμπτήριες οδούς.

Σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr), για αύριο Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για τις εξής περιοχές: