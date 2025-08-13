Φωτιές: Τραυματίστηκαν πυροσβέστες σε Αχαΐα, Φιλιππιάδα, Χίο και Αιτωλοακαρνανία

Φωτιές: Τραυματίστηκαν πυροσβέστες σε Αχαΐα, Φιλιππιάδα, Χίο και Αιτωλοακαρνανία

«Επιχειρούν ήδη 33 εναέρια μέσα σε όλα τα μέτωπα της χώρας», δήλωσε από το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ο εκπρόσωπος Τύπου της, Βασίλης Βαθρακογιάννης, επισημαίνοντας ότι η κατάσταση παραμένει κρίσιμη.

«Η φωτιά στη Φιλιππιάδα έχει δημιουργήσει δύο μέτωπα», πρόσθεσε, τονίζοντας ότι στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι έως και 8 μποφόρ. Παράλληλα τόνισε ότι με εντολή του αρχηγού του Σώματος, όλες οι υπηρεσίες παραμένουν σε επιφυλακή, όπως και οι δυνάμεις Πολιτικής Προστασίας καθώς και στη σημερινή ημέρα προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς.

Με ασθενοφόρα διακομίστηκαν τρεις πυροσβέστες με συμπτώματα θερμοπληξίας στην Αχαΐα, ένας στην Αιτωλοακαρνανία με κάκωση άνω άκρου και ένας στη Φιλιππιάδα με εγκαύματα. Στη Χίο, δέκα πυροσβέστες και δύο εθελοντές έλαβαν πρώτες βοήθειες.

Ο κ. Βαθρακογιάννης προειδοποίησε ότι «η σημερινή ημέρα αναμένεται πολύ δύσκολη, καθώς για τις περισσότερες περιοχές της χώρας προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς».

