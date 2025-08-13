Βαθρακογιάννης: Σε πλήρη εξέλιξη η φωτιά σε Κάτω Αχαΐα και ΒΙΠΕ Πατρών – Δύο τα πύρινα μέτωπα σε Πρέβεζα και Χίο, η νεότερη ενημέρωση

Νεότερη ενημέρωση για τις φωτιές έδωσε ο Εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής, Βασίλης Βαθρακογιάννης νωρίς το πρωί.

Όπως τόνισε ο κ. Βαθρακογιάννης, στην Αχαΐα η εικόνα είναι βελτιωμένη στα Συχαινά, αλλά πνέουν ισχυροί άνεμοι, ενώ σε εξέλιξη είναι η πυρκαγιά στην Κάτω Αχαΐα και τη ΒΙΠΕ Πατρών.

Η φωτιά στο Γυμνότοπο Πρεβέζης έχει δημιουργήσει δύο μέτωπα ενώ πνέουν ισχυροί άνεμοι 8 μποφόρ. Το ένα είναι προς Ριζοβούνι και Ροδιά και το δεύτερο προς Παντάνασσα και Δρυόφυτο. Και τα δύο έχουν κατεύθυνση προς Φιλιππιάδα.

Στην Χίο είναι σε εξέλιξη σε 2 μέτωπα με ανέμους 6 μποφόρ. Το ένα ανάμεσα σε Πιραμά και Μπαρμπαριά και το δεύτερο πλησίον του χωριού Πέρδικα. Και τα δύο έχουν κατεύθυνση προς Σιδηρούντα και Χάλανδρα.

Στη Ζάκυνθο υπάρχει μέτωπο προς Λιθακιά ενώ προς Κερί η εικόνα είναι βελτιωμένη.

Τραυματίες πυροσβέστες σε Αχαΐα, Φιλιππιάδα, Χίο και Αιτωλοακαρνανία

Με ασθενοφόρα διακομίστηκαν τρεις πυροσβέστες με συμπτώματα θερμοπληξίας στην Αχαΐα, ένας στην Αιτωλοακαρνανία με κάκωση άνω άκρου και ένας στη Φιλιππιάδα με εγκαύματα. Στην Χίο, δέκα πυροσβέστες και δύο εθελοντές έλαβαν πρώτες βοήθειες.

Ο κ. Βαθρακογιάννης προειδοποίησε ότι «η σημερινή ημέρα αναμένεται πολύ δύσκολη, καθώς για τις περισσότερες περιοχές της χώρας προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς».