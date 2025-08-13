Φωτιά στην Αχαΐα – Νέο μήνυμα από το 112 για εκκένωση

Σε πύρινο κλοιό παραμένουν πολλές περιοχές στη Δυτική Ελλάδα με τον εφιάλτη να δείχνει πως δεν έχει τέλος. Η φωτιά στην Αχαΐα μαίνεται ανεξέλεγκτη και πριν από λίγο ήχησε εκ νέου το 112, με αποστολή μηνύματος προς τους κατοίκους της Βουντένης για εκκένωση.

«Αν βρίσκεστε στην περιοχή Βούντενη Πατρών της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας απομακρυνθείτε προς Πάτρα. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρει το μήνυμα.