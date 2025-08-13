Φωτιά στην Ηλεία – Μήνυμα του 112 για ετοιμότητα στο χωριό Καπελέτο

Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά στην περιοχή Καπελέτο, του δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης στην Ηλεία.Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε χορτολιβαδική έκταση πλησίον του οικισμού και αυτή τη στιγμή καίγονται θερμοκήπια.

Στο σημείο επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς 22 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρο τμήμα και 8 οχήματα.

«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Καπελέτο της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών» αναφέρει το μήνυμα του 112.