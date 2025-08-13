Ανεξέλεγκτη η φωτιά στην Πρέβεζα – Μήνυμα του 112 για εκκένωση και της Νέας Φιλιππιάδας

Εκτός ελέγχου συνεχίζει να είναι η φωτιά στην Πρέβεζα. Πριν από λίγο ήχησε το 112 για εκκένωση και της Νέας Φιλιππιάδας.

Συγκεκριμένα το μήνυμα αναφέρει: «Αν βρίσκεστε στις περιοχές Παλαιά Φιλιππιάδα και Νέα Φιλιππιάδα Πρέβεζας απομακρυνθείτε μέσω γέφυρας Καλογήρου προς Άρτα».

Νωρίτερα, στις 10.51′ το πρωί είχε σταλεί μήνυμα για εκκένωση της Παλαιάς Φιλιππιάδας, με κατεύθυνση όμως προς Νέα Φιλιππιάδα. Τώρα οι οδηγίες είναι διαφορετικές, καθώς οι κάτοικοι καλούνται να κατευθυνθούν προς την Άρτα.