Φωτιά στην Πρέβεζα – Μήνυμα για εκκένωση 4 περιοχών

Πύρινη κόλαση στην Πρέβεζα, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη φωτιά. Πριν από λίγο ήχησε ξανά το 112 για εκκένωση τεσσάρων περιοχών.

«Αν βρίσκεστε στις περιοχές Κλεισούρα, Δρυμώνας, Άνω Δρυμώνας, Βαθύ Πρέβεζας απομακρυνθείτε προς Ιωάννινα» αναφέρει η νέα ειδοποίηση.