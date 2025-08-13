Μαίνεται η φωτιά στην Πρέβεζα – Νέο μήνυμα του 112 για εκκένωση 5 οικισμών

Enikos Newsroom

κοινωνία

γοργόμυλος πρέβεζα φωτιά

Νέο μήνυμα του 112 για τη μεγάλη φωτιά στην Πρέβεζα, που μαίνεται ανεξέλεγκτη από την Τρίτη.   Στην Πρέβεζα η φωτιά έχει κυκλώσει ουσιαστικά την Φιλιππιάδα, ενώ το μέτωπο έχει πάρει πολύ μεγάλες διαστάσεις.

Από το πρωί κάνουν ρίψεις νερού 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, ενώ από επίγειες δυνάμεις επιχειρούν 130 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων και 47 οχήματα.

Το μεσημέρι της Τετάρτης εστάλη νέα ειδοποίηση για εκκένωση 5 οικισμών. «Αν βρίσκεστε στις περιοχές Γοργόμυλος, Νέος Γοργόμυλος, Βαθύ, Τσαγκαρόπουλο Πρεβέζης απομακρυνθείτε προς 5 Πηγάδια» αναφέρει το μήνυμα.

Ακολούθησε μήνυμα για την εκκένωση του Γυμνότοπου. «Αν βρίσκεστε στην περιοχή Γυμνότοπο Πρεβέζης απομακρυνθείτε προς Φιλιππιάδα»  αναφέρει το μήνυμα.

