Οι αθλητικές μεταδόσεις 13/8/2025

Η μεγάλη μάχη ανάμεσα στην πρωταθλήτρια Ευρώπης, Παρί Σεν Ζερμέν και την θριαμβεύτρια του περυσινού Europa League, Τότεναμ για την κατάκτηση του Super Cup 2025, ξεχωρίζει από το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (13/08/2025):

18:00 Novasports 6HD WTA 1000 2025 Σινσινάτι

18:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2025 Σινσινάτι

20:00 ΕΡΤ3 Ελλάδα – Βόρεια Μακεδονία Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Γυναικών Bόλεϊ

22:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2025 Σινσινάτι

22:00 MEGA-COSMOTE SPORT 1 HD Παρί Σεν Ζερμέν – Τότεναμ UEFA Super Cup 2025