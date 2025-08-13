Φωτιές: Σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα το ΕΚΑΒ – Δεκάδες διακομιδές σε Αχαΐα, Πρέβεζα, Χίο και άλλες περιοχές

Enikos Newsroom

κοινωνία

ΕΚΑΒ

Σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα για την παροχή επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας και τη διενέργεια διακομιδών στις περιοχές που δοκιμάζονται από τις μεγάλες πυρκαγιές. Το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων (ΕΣΚΕ) και το Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας (ΚΕΠΥ) διατηρούν συνεχή επικοινωνία με τα Παραρτήματα και τους Τομείς του ΕΚΑΒ, τους υγειονομικούς σχηματισμούς που βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα, καθώς και με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, εξασφαλίζοντας άμεσο συντονισμό και ενίσχυση δυνάμεων όπου χρειάζεται.

Σε ετοιμότητα το ΕΚΑΒ σε Αχαΐα, Πρέβεζα, Αιτωλοακαρνανία, Ζάκυνθος και Χίο – Πού χρειάστηκε να παρέμβει

Αχαΐα

Στην περιοχή επιχειρούν 11 ασθενοφόρα, εκ των οποίων μία Κινητή Ιατρική Μονάδα. Από την έναρξη της πυρκαγιάς έχουν διακομιστεί 14 περιστατικά: 9 στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών (1 με ελαφρά εγκαύματα, 1 πυροσβέστης με συμπτώματα καταβολής, 1 κατακεκλιμένος και 6 με αναπνευστικά προβλήματα), 3 σε όμορα Κέντρα Υγείας και το υπνωτήριο του Δήμου, και 2 στο ΚΥ Βάρδας, μετά την προληπτική εκκένωση του ΚΥ Κάτω Αχαΐας.

Αιτωλοακαρνανία – Σταμνά

Η περιοχή καλύπτεται από 4 ασθενοφόρα όμορων περιοχών. Έχουν διακομιστεί 3 περιστατικά: 2 στο Γενικό Νοσοκομείο Μεσολογγίου (πυροσβέστης με κάκωση άνω άκρου και ηλικιωμένος με αναπνευστικά προβλήματα) και 1 κατακεκλιμένος στο ΚΥ Αιτωλικού.

Πρέβεζα

Στην περιοχή επιχειρούν 8 ασθενοφόρα. Έχουν διακομιστεί συνολικά 30 περιστατικά: 7 με αναπνευστικά προβλήματα στο ΚΥ Θεσπρωτικού, 8 στο ΓΝ Άρτας (4 από το ΚΥ Θεσπρωτικού και 4 από το ΚΥ Φιλιππιάδας), 10 από τη Φιλιππιάδα (9 κατακεκλιμένοι με αναπνευστικά προβλήματα και 1 πυροσβέστης με εγκαύματα) και 5 από γειτονικά χωριά στο ΓΝ Άρτας.

Ζάκυνθος

Η περιοχή καλύπτεται από 2 ασθενοφόρα. Δεν έχουν καταγραφεί διακομιδές.

Χίος

Στην περιοχή επιχειρούν 5 ασθενοφόρα. Έχουν διακομιστεί 8 περιστατικά με αναπνευστικά προβλήματα – 7 στο Γενικό Νοσοκομείο Χίου «Σκυλίτσειο» και 1 στο ΚΥ Βολισσού. Επιπλέον, 12 άτομα (10 πυροσβέστες και 2 εθελοντές) έλαβαν πρώτες βοήθειες στο πεδίο για αναπνευστικά προβλήματα και ελαφρά εγκαύματα.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ
περισσότερα
09:32 , Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025

Ηράκλειο: Ασθενής το έσκασε από ψυχιατρική κλινική – Ακινητοποίησε οδηγό και πήρε το όχημα

Αναστάτωση προκλήθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου Κρήτης, όταν ασθενής της ψυχιατρ...
09:32 , Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025

Φωτιά στην Κεφαλονιά – Μήνυμα από το 112 για εκκένωση του Αθέρα

Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Αθέρας της Κεφαλονιάς. Τ...
09:28 , Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025

Φωτιά στη Χίο: Κινδύνευσαν άλογα στην Βολισσό, σώθηκαν την τελευταία στιγμή – Συγκλονιστικά βίντεο

Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες έδωσαν το βράδυ οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Χίο για να ανακόψου...
09:26 , Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025

Φωτιά στην Κάτω Αχαΐα: Στάχτη έγιναν περισσότερα από 1.000 κατασχεμένα αυτοκίνητα σε μάντρα – ΦΩΤΟ

Εκτεταμένες καταστροφές προκάλεσαν τα μέτωπα της φωτιάς στην Αχαΐα, τα οποία πέρασαν μέσα από ...
MUST READ

Η κοσμική ακτινοβολία έδωσε στους Fantastic Four υπερδυνάμεις – Αλλά τι θα έκανε σε έναν άνθρωπο στην πραγματική ζωή;

Φρίκη: Νηπιαγωγός βίασε και έπνιξε σε μπανιέρα 4χρονο κοριτσάκι για να εκδικηθεί τον πατέρα της – «Μου ράγισες την καρδιά – Θα κάψω τη δική σου»

Κίνα: Νέο αλλόκοτο trend προκαλεί σάλο και οργή – Μετατρέπουν τα καπό των αυτοκίνητων σε… ενυδρεία με ζωντανά ψάρια