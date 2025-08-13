Φωτιές: Σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα το ΕΚΑΒ – Δεκάδες διακομιδές σε Αχαΐα, Πρέβεζα, Χίο και άλλες περιοχές

Σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα για την παροχή επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας και τη διενέργεια διακομιδών στις περιοχές που δοκιμάζονται από τις μεγάλες πυρκαγιές. Το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων (ΕΣΚΕ) και το Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας (ΚΕΠΥ) διατηρούν συνεχή επικοινωνία με τα Παραρτήματα και τους Τομείς του ΕΚΑΒ, τους υγειονομικούς σχηματισμούς που βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα, καθώς και με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, εξασφαλίζοντας άμεσο συντονισμό και ενίσχυση δυνάμεων όπου χρειάζεται.

Αχαΐα

Στην περιοχή επιχειρούν 11 ασθενοφόρα, εκ των οποίων μία Κινητή Ιατρική Μονάδα. Από την έναρξη της πυρκαγιάς έχουν διακομιστεί 14 περιστατικά: 9 στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών (1 με ελαφρά εγκαύματα, 1 πυροσβέστης με συμπτώματα καταβολής, 1 κατακεκλιμένος και 6 με αναπνευστικά προβλήματα), 3 σε όμορα Κέντρα Υγείας και το υπνωτήριο του Δήμου, και 2 στο ΚΥ Βάρδας, μετά την προληπτική εκκένωση του ΚΥ Κάτω Αχαΐας.

Αιτωλοακαρνανία – Σταμνά

Η περιοχή καλύπτεται από 4 ασθενοφόρα όμορων περιοχών. Έχουν διακομιστεί 3 περιστατικά: 2 στο Γενικό Νοσοκομείο Μεσολογγίου (πυροσβέστης με κάκωση άνω άκρου και ηλικιωμένος με αναπνευστικά προβλήματα) και 1 κατακεκλιμένος στο ΚΥ Αιτωλικού.

Πρέβεζα

Στην περιοχή επιχειρούν 8 ασθενοφόρα. Έχουν διακομιστεί συνολικά 30 περιστατικά: 7 με αναπνευστικά προβλήματα στο ΚΥ Θεσπρωτικού, 8 στο ΓΝ Άρτας (4 από το ΚΥ Θεσπρωτικού και 4 από το ΚΥ Φιλιππιάδας), 10 από τη Φιλιππιάδα (9 κατακεκλιμένοι με αναπνευστικά προβλήματα και 1 πυροσβέστης με εγκαύματα) και 5 από γειτονικά χωριά στο ΓΝ Άρτας.

Ζάκυνθος

Η περιοχή καλύπτεται από 2 ασθενοφόρα. Δεν έχουν καταγραφεί διακομιδές.

Χίος

Στην περιοχή επιχειρούν 5 ασθενοφόρα. Έχουν διακομιστεί 8 περιστατικά με αναπνευστικά προβλήματα – 7 στο Γενικό Νοσοκομείο Χίου «Σκυλίτσειο» και 1 στο ΚΥ Βολισσού. Επιπλέον, 12 άτομα (10 πυροσβέστες και 2 εθελοντές) έλαβαν πρώτες βοήθειες στο πεδίο για αναπνευστικά προβλήματα και ελαφρά εγκαύματα.