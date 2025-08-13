Hellenic Train: Διακοπή δρομολογίων στο τμήμα Βραχνέικα – Καμίνια λόγω της φωτιάς στην Αχαΐα

Η Hellenic Train με ανακοίνωσή της ενημερώνει ότι, εξαιτίας έκτακτων συνθηκών που προέκυψαν λόγω της φωτιάς στην Αχαΐα, επηρεάζεται προσωρινά η κυκλοφορία του Προαστιακού Σιδηροδρόμου και των σχετικών λεωφορειακών γραμμών.

Με απόλυτη προτεραιότητα την ασφάλεια των επιβατών και του προσωπικού, έχουν τεθεί σε εφαρμογή προληπτικά μέτρα σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές.

Η ανακοίνωση της Hellenic Train

«Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό, ότι εξαιτίας της πυρκαγιάς στην ευρύτερη περιοχή της Πάτρας και σε κοντινή απόσταση σε τμήμα της σιδηροδρομικής γραμμής, δόθηκε εντολή από την Πυροσβεστική Υπηρεσία και τον Ο.Σ.Ε να διακοπεί η κυκλοφορία στο τμήμα Βραχνέικα-Καμίνια, μέχρι νεοτέρας.

Ως εκ τούτου, οι αμαξοστοιχίες του Προαστιακού Πάτρας που εκτελούν δρομολόγια στο τμήμα Άγιος Ανδρέας-Καμίνια θα τερματίζουν προσωρινά στον σταθμό Βραχνέικα, μέχρι την αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

Επίσης, αναστέλλονται και τα δρομολόγια των λεωφορείων στο τμήμα Κάτω Αχαΐα-Καμίνια, μέχρι νεοτέρας.

Η Hellenic Train και το προσωπικό της βρίσκονται σε διαρκή συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την εξυπηρέτηση των επιβατών».