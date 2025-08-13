Ανάλυση Guardian για τη δολοφονία δημοσιογράφων στη Γάζα: Το Ισραήλ εξολοθρεύει τους μάρτυρες

Ο Άνας αλ-Σαρίφ γνώριζε ότι, αντί να του προσφέρουν προστασία εν μέσω της σφαγής στη Γάζα, οι δημοσιογραφικές του διαπιστεύσεις τον έθεταν σε ακόμη μεγαλύτερο κίνδυνο. Το κύριο άρθρο της εφημερίδας Guardian αναφέρεται στην δολοφονία του Ανάς αλ Σαρίφ και ακόμη πέντε δημοσιογράφων στην Γάζα σε ισραηλινό βομβαρδισμό.

«Η άποψη του Guardian για τον Ανάς αλ Σαρίφ και τους δημοσιογράφους της Γάζας: Το Ισραήλ εξολοθρεύει τους μάρτυρες», είναι ο τίτλος του άρθρου.

Η Επιτροπή για την Προστασία των Δημοσιογράφων (CPJ) προειδοποίησε τον περασμένο μήνα για τον μεγάλο κίνδυνο που διέτρεχε η ζωή του 28χρονου, καθώς οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) ενέτειναν τις διαδικτυακές επιθέσεις εναντίον του. Δεν επρόκειτο απλώς για συκοφαντίες, αλλά για απειλή θανάτου ως αντίποινα για την κάλυψη που έκανε στον πόλεμο στην Γάζα. Και τώρα είναι νεκρός — ένας από τους πέντε εργαζόμενους στα ΜΜΕ που σκοτώθηκαν σε αεροπορική επιδρομή την Κυριακή.

Η CPJ αναφέρει ότι περισσότεροι από 180 Παλαιστίνιοι δημοσιογράφοι και εργαζόμενοι στα μέσα ενημέρωσης έχουν σκοτωθεί σε σχεδόν δύο χρόνια πολέμου — περισσότεροι από όσους σκοτώθηκαν παγκοσμίως τα τρία προηγούμενα χρόνια. Αυτό δεν αντικατοπτρίζει απλώς τον τεράστιο απολογισμό νεκρών της Γάζας — 61.599, οι περισσότεροι γυναίκες και παιδιά, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας, και ακόμα περισσότεροι σύμφωνα με ανεξάρτητους ειδικούς. Ούτε αντικατοπτρίζει μόνο το θάρρος των ρεπόρτερ, φωτογράφων, εικονοληπτών και άλλων σε μια εμπόλεμη ζώνη. Η CPJ σημειώνει ότι 26 από αυτούς τους ρεπόρτερ ήταν στοχοποιημένοι.

Ο διευθυντής ειδήσεων του Al Jazeera, Ασέφ Χαμιντί στο οποίο εργαζόταν ο Σαρίφ, σημειώνει με δικό του άρθρο στην εφημερίδα Guardian ότι οι ενέργειες του Ισραήλ αποτελούν επίθεση όχι μόνο κατά των δημοσιογράφων αλλά και κατά του δικαιώματος του παγκόσμιου κοινού να γνωρίζει την αλήθεια.

«Οι συνάδελφοί μας αναγκάστηκαν να αναφέρουν όχι μόνο τις φρικαλεότητες που συμβαίνουν σε βάρος των πολιτών, αλλά και τις άμεσες επιθέσεις εναντίον εκείνων που το μόνο όπλο τους είναι ένα μικρόφωνο ή μια κάμερα. Παρά ταύτα, επιμένουμε να συνεχίσουμε το επαγγελματικό μας καθήκον. Παραμένουμε προσηλωμένοι στο να αναφέρουμε την γενοκτονία που εξελίσσεται, παρά τις ισραηλινές προσπάθειες να τυφλώσουν εμάς και τον κόσμο», γράφει ο Ασέφ Χαμιντί.

Τα ψέματα του Ισραήλ

Ισραηλινοί αξιωματούχοι καυχήθηκαν ότι σκότωσαν τον Σαρίφ, ο οποίος, ισχυρίστηκαν ότι, ήταν επικεφαλής πυρήνα τρομοκρατών της Χαμάς που σχεδίαζε επιθέσεις με ρουκέτες εναντίον Ισραηλινών πολιτών. Ο Σαρίφ και το Al Jazeera είχαν ήδη αρνηθεί αυτόν τον ισχυρισμό. Θα ήταν σίγουρα δύσκολο για μια τόσο προβεβλημένη προσωπικότητα να συνδυάζει το ρεπορτάζ με τη διοίκηση μιας τέτοιας μονάδας. Τα έγγραφα που προσκόμισε το Ισραήλ ως αποδείξεις χρονολογούνται δύο χρόνια πριν από την έναρξη του πολέμου και, σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν στιγμιότυπα οθόνης από ηλεκτρονικά υπολογιστικά φύλλα, χωρίς ανεξάρτητη επαλήθευση.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι έχουν επανειλημμένα παρουσιάσει εντελώς παραπλανητικές και ταχέως μεταβαλλόμενες εκδοχές γεγονότων, μεταξύ άλλων και για τη δολοφονία διασωστών στη Γάζα την περασμένη άνοιξη. Το 2023, ένας στρατηγός των IDF φέρεται να είπε σε Αμερικανούς αξιωματούχους μέσα σε λίγες ώρες ότι ένας στρατιώτης τους πιθανότατα πυροβόλησε και σκότωσε τη διακεκριμένη Παλαιστινοαμερικανίδα δημοσιογράφο του Al Jazeera, Σιρίν Αμπού Άκλεχ, στη κατεχόμενη Δυτική Όχθη — όμως οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι επέμεναν δημόσια ότι έφταιγαν Παλαιστίνιοι μαχητές. Δεν έχει δοθεί καμία απολύτως δικαιολογία για τον θάνατο των συναδέλφων του κ. Σαρίφ.

Ο 90χρονος πατέρας του Σαρίφ σκοτώθηκε σε αεροπορική επιδρομή στο σπίτι τους στα τέλη του 2023, αφού Ισραηλινοί στρατιωτικοί αξιωματούχοι τηλεφώνησαν στον δημοσιογράφο λέγοντάς του να σταματήσει να καλύπτει τα γεγονότα και να φύγει από τη Γάζα. Οι ισχυρισμοί ότι ήταν μαχητής της Χαμάς επανήλθαν τον περασμένο μήνα, μετά τη συγκινητική του κάλυψη για την πείνα, η οποία έγινε viral.

Σκοτώθηκε ενώ η οργή για τον λιμό στη Γάζα αυξανόταν και λίγο μετά την ανακοίνωση του Ισραήλ για σχέδιο χερσαίας επίθεσης στην Πόλη της Γάζας, που θα επιδείνωνε την καταστροφή κι ενώ πολλοί στρατιωτικοί φέρονται να αντιτίθενται σε αυτή.

Η δολοφονία της ομάδας του Al Jazeera στην πόλη διασφαλίζει ότι ελάχιστοι μένουν για να γίνουν μάρτυρες όσων θα συμβούν. Διεθνείς ανταποκριτές δεν μπορούν να μπουν στη Γάζα, παρά μόνο σε συνοδευόμενες στρατιωτικές επισκέψεις, κατά τις οποίες δεν επιτρέπεται να μιλούν με Παλαιστίνιους.

Υπό την προστασία των ΗΠΑ, η ισραηλινή κυβέρνηση φαίνεται ασυγκίνητη, καθώς η διεθνής κοινή γνώμη στρέφεται εναντίον της και ακόμη και οι πιο πιστοί σύμμαχοι φρίττουν με τις φρικαλεότητες στη Γάζα. Οι δολοφονίες των δημοσιογράφων του Al Jazeera έχουν καταδικαστεί ευρέως και δικαίως. Η οργάνωση Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα (Reporters sans Frontières) έχει επίσης καλέσει το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο να ερευνήσει τη μεταχείριση των εργαζομένων στα μέσα ενημέρωσης.

«Αν αυτά τα λόγια φτάσουν σε εσάς, να ξέρετε ότι το Ισραήλ πέτυχε να με σκοτώσει και να φιμώσει τη φωνή μου», έγραψε ο Ανάς αλ Σαρίφ σε δήλωσή που δημοσιεύτηκε μετά θάνατον.

Η εκ προθέσεως στοχοποίηση δημοσιογράφων αποτελεί έγκλημα πολέμου: μια επίθεση όχι μόνο στο πρόσωπο, αλλά και στην ίδια την αλήθεια. Ωστόσο, δεν μπορεί να καλύψει τις υπόλοιπες θηριωδίες του Ισραήλ. Αντίθετα, προσθέτει κατηγορίες στο κατηγορητήριο κατά των ηγετών του.

Και όπως σημειώνει στο δικό του άρθρο στον Guardian, ο διευθυντής ειδήσεων του Al Jazeera, Ασέφ Χαμίντι, «στα πεδία θανάτου της Γάζας, η δημοσιογραφία αντιμετωπίζει την πιο σκοτεινή της ώρα – αλλά αυτό δεν θα μας σταματήσει να κάνουμε ρεπορτάζ».