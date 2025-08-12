«Τα δεινά στη Γάζα έχουν φτάσει σε αδιανόητα επίπεδα» καταγγέλλουν 24 κράτη – Καλούν το Ισραήλ να ανοίξει ανθρωπιστικές διόδους

Κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Βρετανία, η Ιαπωνία, ο Καναδάς, η Αυστραλία σε κοινό ανακοινωθέν τους καταγγέλλουν ότι η ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα έχει φτάσει σε «αδιανόητα επίπεδα» και κάλεσαν το Ισραήλ να επιτρέψει την είσοδο βοήθειας στον παλαιστινιακό θύλακα.

«Λιμός εκτυλίσσεται μπροστά στα μάτια μας. Απαιτείται επείγουσα δράση τώρα για να σταματήσει και να αντιστραφεί η πείνα», ανέφεραν οι υπουργοί Εξωτερικών των 24 χωρών που υπογράφουν την κοινή ανακοίνωση, την οποία έδωσε στη δημοσιότητα η Βρετανία. «Τα δεινά στη Γάζα έχουν φτάσει σε αδιανόητα επίπεδα», τονίζουν.

«Καλούμε την κυβέρνηση του Ισραήλ να δώσει άδεια σε όλες τις διεθνείς μη κυβερνητικές οργανώσεις να μεταφέρουν βοήθεια και να ξεμπλοκάρει βασικούς ανθρωπιστικούς φορείς για να λειτουργήσουν», υπογραμμίζει η ανακοίνωση.

Το ανακοινωθέν υπογράφηκε από 24 χώρες, από κράτη μέλη της ΕΕ, τη Βρετανία, την Αυστραλία, τον Καναδά και την Ιαπωνία.

Το Ισραήλ πρέπει να χαλαρώσει τις διαδικασίες ελέγχου της ανθρωπιστικής βοήθειας που προορίζεται για τη Γάζα όπου η ανθρωπιστική κατάσταση «παραμένει καταστροφική», δήλωσε σήμερα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ), που θέλει να αναπληρώσει τα αποθέματά του ενόψει της σχεδιαζόμενης στρατιωτικής επιχείρησης στην Πόλη της Γάζας, που ανακοίνωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Η Κοινή Δήλωση αναφέρει τα εξής:

«Τα ανθρωπιστικά βάσανα στη Γάζα έχουν φτάσει σε αδιανόητα επίπεδα. Λιμός εκτυλίσσεται μπροστά στα μάτια μας. Απαιτείται επείγουσα δράση τώρα για να σταματήσει και να αντιστραφεί η πείνα. Ο ανθρωπιστικός χώρος πρέπει να προστατευτεί και η βοήθεια δεν πρέπει ποτέ να πολιτικοποιηθεί.

Ωστόσο, λόγω των νέων περιοριστικών απαιτήσεων καταχώρισης, οι βασικές διεθνείς ΜΚΟ ενδέχεται να αναγκαστούν να εγκαταλείψουν τα κατεχόμενα εδάφη άμεσα, γεγονός που θα επιδεινώσει περαιτέρω την ανθρωπιστική κατάσταση. Καλούμε την κυβέρνηση του Ισραήλ να παράσχει άδεια για όλες τις διεθνείς αποστολές βοήθειας των ΜΚΟ και να αποδεσμεύσει τους βασικούς ανθρωπιστικούς φορείς από τη λειτουργία τους. Πρέπει να ληφθούν άμεσα, μόνιμα και συγκεκριμένα μέτρα για να διευκολυνθεί η ασφαλής, μεγάλης κλίμακας πρόσβαση για τον ΟΗΕ, τις διεθνείς ΜΚΟ και τους ανθρωπιστικούς εταίρους. Όλα τα περάσματα και οι διαδρομές πρέπει να χρησιμοποιηθούν για να επιτραπεί η βοήθεια στη Γάζα, συμπεριλαμβανομένων τροφίμων, προμηθειών διατροφής, στέγης, καυσίμων, καθαρού νερού, φαρμάκων και ιατρικού εξοπλισμού. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται θανατηφόρα βία στους χώρους διανομής και οι πολίτες, οι ανθρωπιστές (εργαζόμενοι στον ανθρωπιστικό τομέα) και το ιατρικό προσωπικό πρέπει να προστατεύονται.

Είμαστε ευγνώμονες στις ΗΠΑ, το Κατάρ και την Αίγυπτο για τις προσπάθειές τους να πιέσουν για κατάπαυση του πυρός και να επιδιώξουν την ειρήνη. Χρειαζόμαστε μια κατάπαυση του πυρός που να μπορεί να τερματίσει τον πόλεμο, να απελευθερωθούν οι όμηροι και να εισέλθει ανεμπόδιστα η βοήθεια στη Γάζα από ξηράς.

Η παρούσα δήλωση έχει υπογραφεί από:

Τους υπουργούς Εξωτερικών της Αυστραλίας, του Βελγίου, του Καναδά, της Κύπρου, της Δανίας, της Εσθονίας, της Φινλανδίας, της Γαλλίας, της Ελλάδας, της Ισλανδίας, της Ιρλανδίας, της Ιαπωνίας, της Λιθουανίας, του Λουξεμβούργου, της Μάλτας, τη Ολλανδίας (Κάτω Χωρών), της Νορβηγίας, της Πορτογαλίας, της Σλοβακίας, της Σλοβενίας, της Ισπανίας, της Σουηδίας, της Ελβετίας και του Ηνωμένου Βασιλείου. Την Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ για τις Εξωτερικές Υποθέσεις και την Πολιτική Ασφαλείας και αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον επίτροπο της ΕΕ για την Ισότητα, την Ετοιμότητα και τη Διαχείριση Κρίσεων και τον επίτροπο της ΕΕ για τη Μεσόγειο».

Η καταγγελία του ΠΟΥ

Ο επικεφαλής του ΠΟΥ για τα κατεχόμενα Παλαιστινιακά Εδάφη, ο Δρ. Ρικ Πεέπερκορν, κατήγγειλε τις «δύσκολες διαδικασίες» και τη συνεχιζόμενη άρνηση για την εισαγωγή προϊόντων υγείας στη Λωρίδα της Γάζας, ένα διαρκές θέμα διαπραγμάτευσης με τις ισραηλινές αρχές, εξήγησε ο ίδιος σε συνέντευξη Τύπου.

«Θέλουμε να τροφοδοτήσουμε γρήγορα τα νοσοκομεία…με όλες αυτές τις συζητήσεις για εισβολή στη Γάζα, θέλουμε να είμαστε σίγουροι ότι τα νοσοκομεία έχουν, αν μη τι άλλο, τις ελάχιστες προμήθειες», δήλωσε ο αξιωματούχος σε βιντεοσύνδεση από την Ιερουσαλήμ στη διάρκεια τακτικής ενημέρωσης των δημοσιογράφων από τον ΠΟΥ στη Γενεύη.

«Δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτή τη στιγμή και θέλουμε εξίσου να αναπληρώσουμε τα δικά μας αποθέματα –και δεν μπορούμε να το κάνουμε τώρα αυτό με τον κατάλληλο τρόπο», τόνισε. «Πρέπει να μπορούμε να προμηθεύσουμε όλα τα απαραίτητα φάρμακα και το απαραίτητο ιατρικό υλικό», πρόσθεσε ο ίδιος.

Το ισραηλινό συμβούλιο ασφαλείας έδωσε την έγκρισή του σε σχέδιο για την ανάληψη του ελέγχου της Πόλης της Γάζας, μια πυκνοκατοικημένη περιοχή που για την ώρα δεν υπόκειται στον έλεγχο του ισραηλινού στρατού ο οποίος ελέγχει περίπου το 75% του παλαιστινιακού εδάφους.

Οι ισραηλινές αρχές, που υφίστανται μπαράζ επικρίσεων, μεταξύ άλλων από συμμαχικές χώρες, έχουν υποσχεθεί αύξηση της ανθρωπιστικής βοήθειας. «Θέλουμε να αυξήσουμε τα αποθέματα και ακούμε για ‘περισσότερα ανθρωπιστικά προϊόντα που επιτρέπεται να εισέλθουν’ – λοιπόν, αυτό δεν ισχύει ακόμα, ή γίνεται με πολύ αργό ρυθμό», δήλωσε ο Πεέπερκορν. Σύμφωνα με τον ίδιο, το 52% των φαρμάκων είναι εκτός αποθέματος στη Λωρίδα της Γάζας.

Και μόνο το 50% των νοσοκομείων και το 38% των κέντρων πρωτοβάθμιας φροντίδας λειτουργούν, αλλά μόνο μερικώς. Το ποσοστό πληρότητας κλινών φθάνει στο 240% στο νοσοκομείο Αλ Σίφα και το 300% στο Αλ Αχλί, στη βόρεια Γάζα.

«Η συνολική υγειονομική κατάσταση παραμένει καταστροφική», δήλωσε ο ίδιος και πρόσθεσε ότι «η πείνα και ο υποσιτισμός συνεχίζουν να πλήττουν τη Γάζα».

Έως τις 5 Αυγούστου, 148 άνθρωποι είχαν χάσει τη ζωή τους εξαιτίας του υποσιτισμού από τις αρχές της χρονιάς και σχεδόν 12.000 παιδιά κάτω των 5 ετών στη Γάζα ταυτοποιήθηκαν ότι υπέφεραν από οξύ υποσιτισμό τον Ιούλιο. Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, είναι ο πιο υψηλός μηνιαίος αριθμός που έχει καταγραφεί έως τώρα.

Ο αριθμός αυτός περιλαμβάνει 2.562 παιδιά που υποφέρουν από σοβαρό οξύ υποσιτισμό, εκ των οποίων 40 έχουν νοσηλευθεί σε κέντρα αποκατάστασης.

Επιμένει το Ισραήλ

Μια υπηρεσία που υπάγεται στο υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα μια νέα έκθεση, υποστηρίζοντας ότι «δεν υπάρχουν ενδείξεις γενικευμένου υποσιτισμού» στη Λωρίδα της Γάζας, όπου ο ΟΗΕ προειδοποιεί εδώ και εβδομάδες για τον κίνδυνο «ομαδικού λιμού».

Η COGAT, η υπηρεσία του ισραηλινού στρατού που είναι υπεύθυνη για τον συντονισμό της βοήθειας στα υπό ισραηλινή κατοχή παλαιστινιακά εδάφη, δήλωσε σε έκθεση της ότι διεξήγαγε μια «ενδελεχή αξιολόγηση» των δεδομένων και των στοιχείων της Χαμάς σχετικά με τους θανάτους λόγω υποσιτισμού στον παλαιστινιακό θύλακα.

Το υπουργείο Υγείας της Λωρίδας της Γάζας, υπό την διοίκηση του ισλαμιστικού κινήματος, εκτιμά ότι ο συνολικός αριθμός των θυμάτων από πείνα μέχρι σήμερα είναι 227, εκ των οποίων τα 103 είναι παιδιά.

Η COGAT σημειώνει «μια σημαντική απόκλιση» μεταξύ αυτών των στοιχείων και των «καταγεγραμμένων περιπτώσεων, με πλήρη στοιχεία ταυτοποίησης» σε μέσα ενημέρωσης και σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η οποία «εγείρει αμφιβολίες για την αξιοπιστία τους».

«Η ανάλυση κατά περίπτωση των δημοσιευμένων θανάτων δείχνει ότι οι περισσότεροι (…) έπασχαν από προϋπάρχουσες ιατρικές παθήσεις που οδήγησαν στην επιδείνωση της υγείας τους, χωρίς να έχει σχέση με τη διατροφική τους κατάσταση», τόνισε επίσης η COGAT, υποστηρίζοντας ότι αυτές οι «ακραίες περιπτώσεις (…) δεν αντιπροσωπεύουν την κατάσταση του γενικού πληθυσμού της Λωρίδας της Γάζας».

Η COGAT καταλήγει στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει «κανένα σημάδι γενικευμένου υποσιτισμού» μεταξύ των κατοίκων της Λωρίδας της Γάζας, καταγγέλλοντας «την κυνική εκμετάλλευση τραγικών εικόνων» από τη Χαμάς.

Η απάντηση της Χαμάς

Σε ανακοίνωσή της την Τρίτη, η κυβέρνηση της Χαμάς εξέδωσε μια μακροσκελή «αντίκρουση των ψεμάτων» της COGAT μιλώντας μια «απελπισμένη και μάταιη προσπάθεια συγκάλυψης ενός διεθνώς καταγεγραμμένου εγκλήματος: της συστηματικής λιμοκτονίας» του πληθυσμού της Γάζας.

Από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα σε αντίποινα για την αιματηρή επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, το Ισραήλ έχει πολιορκήσει περισσότερους από δύο εκατομμύρια Παλαιστίνιους εκεί, οι οποίοι έχουν υποστεί έναν πλήρη ανθρωπιστικό αποκλεισμό που ξεκίνησε στις αρχές Μαρτίου, στη συνέχεια χαλάρωσε τον Μάιο και ξανά στα τέλη Ιουλίου, ενόψει της διεθνούς κριτικής.

Το παλαιστινιακό έδαφος, που εξαρτάται πλήρως από ανθρωπιστική βοήθεια, απειλείται με «εκτεταμένο λιμό», σύμφωνα με τον ΟΗΕ, ο οποίος έχει ζητήσει παροχή μαζικής βοήθειας.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, 148 άνθρωποι έχουν πεθάνει στη Λωρίδα της Γάζας εξαιτίας υποσιτισμού από τις αρχές της χρονιάς και σχεδόν 12.000 παιδιά κάτω των 5 ετών στη Γάζα ταυτοποιήθηκαν ότι υπέφεραν από οξύ υποσιτισμό τον Ιούλιο. Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, είναι ο πιο υψηλός μηνιαίος αριθμός που έχει καταγραφεί έως τώρα.

Το Παγκόσμιο Πρόγραμμα Τροφίμων (WFP) εκτιμά ότι «περισσότερο από το ένα τρίτο του πληθυσμού δεν τρώει για πολλές συνεχόμενες ημέρες» και επισημαίνει μια «απότομη αύξηση του οξέος υποσιτισμού», με «περισσότερα από 300.000 παιδιά να διατρέχουν σοβαρό κίνδυνο».

Καθημερινά, ανταποκριτές του Γαλλικού Πρακτορείου αντικρίζουν χαοτικές εικόνες κατά τη διάρκεια διανομών βοήθειας, είτε η βοήθεια φτάνει με φορτηγά είτε ρίχνεται από αέρος.

Για τον επικεφαλής της αποστολής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα στα Παλαιστινιακά Εδάφη, σε συνέντευξη που έδωσε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο, «ο υποσιτισμός στη Γάζα είναι μια πραγματικότητα, εξελίσσεται ραγδαία και επηρεάζει ολόκληρο τον πληθυσμό», συμπεριλαμβανομένης της μεσαίας τάξης.