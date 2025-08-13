Φωτιές στην Ήπειρο: Κατεπείγουσα εισαγγελική έρευνα για εμπρησμούς

Εύη Κατσώλη

κοινωνία

ΠΡΕΒΕΖΑ ΦΩΤΙΑ

Τη διενέργεια κατεπείγουσας προκαταρκτικής έρευνας για εμπρησμούς στην ευρύτερη περιοχή της Ηπείρου και συγκεκριμένα για Πρέβεζα, Άρτα και Ιωάννινα, διέταξε ο Εισαγγελέας Εφετών Ιωαννίνων.

Η εντολή αφορά στην άμεση συλλογή στοιχείων και την αναζήτηση πιθανών δραστών, καθώς τα πρόσφατα περιστατικά έχουν προκαλέσει έντονη ανησυχία στις τοπικές κοινωνίες.

Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, ενώ οι έρευνες θα πραγματοποιηθούν με κατεπείγουσα διαδικασία λόγω της σοβαρότητας της υπόθεσης και των κινδύνων για το φυσικό περιβάλλον και την ασφάλεια των πολιτών.

