Ζελένσκι: Πρέπει να αποτρέψουμε οποιαδήποτε εξαπάτηση από την πλευρά της Ρωσίας

Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι κάλεσε σήμερα τους συμμάχους του να ασκήσουν πιέσεις στη Μόσχα και να αποτρέψουν οποιαδήποτε εξαπάτηση από την πλευρά της Ρωσίας, πριν διεξαγάγει συνομιλίες μέσω τηλεδιάσκεψης με Ευρωπαίους ηγέτες, μεταξύ των οποίων ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ και ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, και τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Ζελένσκι: «Τυχόν παράδοση του Ντονμπάς θα είναι εφαλτήριο του Πούτιν για μελλοντικές επιθέσεις – Νίκη του η συνάντηση στην Αλάσκα»

«Θα πρέπει να ασκήσουμε πίεση στη Ρωσία για να εξασφαλίσουμε μια δίκαιη ειρήνη. Οφείλουμε να χρησιμοποιήσουμε την εμπειρία της Ουκρανίας και των εταίρων μας για να αποτρέψουμε οποιαδήποτε εξαπάτηση από την πλευρά της Ρωσίας», σημείωσε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Telegram.

«Επί του παρόντος δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι οι Ρώσοι ετοιμάζονται να δώσουν τέλος στον πόλεμο», πρόσθεσε.

Ερντογάν: Πρότεινε στον Ζελένσκι να φιλοξενήσει συνάντησή του με τον Πούτιν

Ο Ζελένσκι έφτασε σήμερα στο Βερολίνο για να μετάσχει σε συνομιλίες μέσω τηλεδιάσκεψης με Ευρωπαίους ηγέτες και τον Ντόναλντ Τραμπ ενόψει της συνάντησης του Αμερικανού προέδρου με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν την Παρασκευή στην Αλάσκα, δήλωσε στο AFP πηγή στους κόλπους της ουκρανικής αντιπροσωπείας.

Ο Ουκρανός πρόεδρος αναμένεται να έχει συνομιλίες με τους Ευρωπαίους ομολόγους του, όπως και με τον Αμερικανό πρόεδρο, ενόψει της συνόδου κορυφής του Τραμπ με τον Πούτιν την Παρασκευή.

Ζελένσκι: «Η Ρωσία ετοιμάζεται για νέες επιθέσεις» – Ταχεία προώθηση του ρωσικού στρατού σε στρατηγικό τομέα στο ανατολικό μέτωπο

Οι συνομιλίες αυτές μέσω τηλεδιάσκεψης γίνονται καθώς τα ρωσικά στρατεύματα προωθήθηκαν χθες, Τρίτη, με ταχύτητα σε έναν στρατηγικής σημασίας τομέα του μετώπου στην ανατολική Ουκρανία, απειλώντας πόλεις στρατηγικής σημασίας, όπως οι Ποκρόφσκ και Ντομπροπίλια.

Η κατάσταση στο μέτωπο «δεν έχει επηρεάσει» τις προετοιμασίες της συνόδου στο Βερολίνο, διαβεβαίωσε στο AFP μέλος της ουκρανικής αντιπροσωπείας.

«Δεν είναι η πρώτη φορά που αυτοί (οι Ρώσοι) χρησιμοποιούν αυτήν την τακτική διείσδυσης», εξήγησε η πηγή αυτή η οποία ζήτησε να μην κατονομαστεί, βεβαιώνοντας ότι η Ουκρανία απέστειλε «επιπρόσθετες δυνάμεις» οι οποίες επιχειρούν στη ζώνη.

Από την ουκρανική πλευρά εκφράζονται φόβοι μήπως η συνάντηση ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Βλαντίμιρ Πούτιν την Παρασκευή, η οποία προβλέπεται μέχρι στιγμής να γίνει χωρίς τη συμμετοχή του Ουκρανού ομολόγου τους Βολοντίμιρ Ζελένσκι, καταλήξει σε μια συμφωνία που θα την αναγκάσει να παραχωρήσει τμήματα του εδάφους της στη Ρωσία.

