Reuters: Στο Βερολίνο μεταβαίνει ο Ζελένσκι – Θα συμμετέχει σε τηλεδιάσκεψη με τον Τραμπ

Enikos Newsroom

διεθνή

Ζελένσκι
Φωτογραφία: Alina Smutko / Reuters

Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα μεταβεί σήμερα στο Βερολίνο για να μετάσχει μαζί με τον Καγκελάριο της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς σε τηλεδιάσκεψη με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε κυβερνητική πηγή στο Reuters.

H γερμανική εφημερίδα Bild ανακοίνωσε πρώτη, επικαλούμενη μη κατονομαζόμενες πηγές, την επίσκεψη αυτή, η οποία γίνεται καθώς ο Μερτς φιλοξενεί μια σειρά τηλεδιασκέψεων ενόψει της προγραμματισμένης συνόδου κορυφής του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν την Παρασκευή στην Αλάσκα.

Στις συνομιλίες του Μερτς σήμερα θα μετάσχουν επίσης οι ηγέτες της Φινλανδίας, της Γαλλίας, της Βρετανίας, της Ιταλίας, της Πολωνίας και της ΕΕ, όπως και του NATO.

Η Ουκρανία ελπίζει οι τηλεδιασκέψεις αυτές να λειτουργήσουν, τουλάχιστον εν μέρει, ως ευρωπαϊκό αντίβαρο στη σύνοδο κορυφής στην Αλάσκα, καθώς ο Ζελένσκι και οι υποστηρικτές του προσπαθούν να αποτρέψουν τον κίνδυνο τα συμφέροντα του Κιέβου να θυσιαστούν στον βωμό της αναζήτησης εκεχειρίας.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ
περισσότερα
12:07 , Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025

Φωτιές στην Ισπανία: Νεκρός 35χρονος εθελοντής δασοπυροσβέστης – Περισσότεροι από 5.000 άνθρωποι εκκένωσαν τα σπίτια τους

Ένας εθελοντής δασοπυροσβέτης υπέστη σοβαρά εγκαύματα και πέθανε στην Ισπανία, όπου οι πυρκαγι...
11:15 , Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025

Τουρκία: Μεγάλη μάχη με τις φωτιές – Υπό έλεγχο η πυρκαγιά στην Σμύρνη

Μάχη με τις φωτιές δίνουν οι Αρχές στην Τουρκία, που έχουν εκδώσει προειδοποιήσεις για τις υψη...
11:07 , Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025

Άσλεϊ Μπάιντεν: Παίρνει διαζύγιο έπειτα από 13 χρόνια γάμου – Το μήνυμα στο Instagram

Διαζύγιο παίρνει η μικρότερη κόρη του Τζο Μπάιντεν έπειτα από 13 χρόνια γάμου. Σύμφωνα με τοπι...
10:32 , Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025

ΗΠΑ: Βγήκαν στους δρόμους της Ουάσινγκτον οι στρατιώτες της Εθνοφρουράς – Δεν θα έχουν όπλα

Οι στρατιώτες της Εθνοφρουράς, μετά την εντολή του Ντόναλντ Τραμπ, εμφανίστηκαν στους δρόμους ...
MUST READ

Η κοσμική ακτινοβολία έδωσε στους Fantastic Four υπερδυνάμεις – Αλλά τι θα έκανε σε έναν άνθρωπο στην πραγματική ζωή;

Φρίκη: Νηπιαγωγός βίασε και έπνιξε σε μπανιέρα 4χρονο κοριτσάκι για να εκδικηθεί τον πατέρα της – «Μου ράγισες την καρδιά – Θα κάψω τη δική σου»

Κίνα: Νέο αλλόκοτο trend προκαλεί σάλο και οργή – Μετατρέπουν τα καπό των αυτοκίνητων σε… ενυδρεία με ζωντανά ψάρια