Δολοφόνησαν Ελληνοαυστραλή και αποκεφάλισαν τον σύντροφό της – Η 39χρονη ήταν 5 μηνών έγκυος

Ένας άστεγος κατηγορείται για τη δολοφονία μίας Ελληνοαυστραλής και του συντρόφου της, ο οποίος εντοπίστηκε αποκεφαλισμένος.

Η 39χρονη Αθηνά Γεωργόπουλος δολοφονήθηκε μαζί με τον σύντροφό της, τον 50χρονο Άντριου Γκαν στο σπίτι τους στην Μελβούρνη, λίγο πριν από τις 10 το βράδυ της Δευτέρας, σε μια στοχευμένη επίθεση, σύμφωνα με την αστυνομία.

Η αστυνομία έλαβε κλήση στις 9:20 το βράδυ αφού ένας γείτονας άκουσε φωνές από το σπίτι. Βαριά οπλισμένοι αστυνομικοί έφτασαν και περικύκλωσαν το σπίτι στις 9:55.

Οι αστυνομικοί βρήκαν τις σορούς του ζευγαριού τη μία δίπλα στην άλλη μέσα στο σπίτι. Η 39χρονη ήταν πέντε μηνών έγκυος και οι συγγενείς της είπαν ότι ήταν πολύ ευτυχισμένη που θα γινόταν μητέρα.

Για την δολοφονία οι αστυνομικοί συνέλαβαν έναν 34χρονο άστεγο, στον οποίο απαγγέλθηκαν κατηγορίες για φόνο. Οι Αρχές πιστεύουν ότι το ζευγάρι γνώριζε τον άστεγο. Ωστόσο προσπαθούν να αποκαλύψουν τα κίνητρα της δολοφονίας.

Επιπλέον εξετάζουν και τα γκράφιτι που βρέθηκαν στους εξωτερικούς τοίχους του σπιτιού του ζευγαριού τα οποία έγραφαν: «Προδοσία», «Κάρμα», «Αρκετά».