Ζελένσκι: «Τυχόν παράδοση του Ντονμπάς θα είναι εφαλτήριο του Πούτιν για μελλοντικές επιθέσεις – Νίκη του η συνάντηση στην Αλάσκα»

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι υποσχέθηκε την Τρίτη να μην παραχωρήσει την ανατολική Ουκρανία στη Ρωσία, λέγοντας ότι η εγκατάλειψη της περιοχής Ντονμπάς θα άνοιγε την πόρτα στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν να “ξεκινήσει έναν τρίτο πόλεμο” στην Ουκρανία.

Η προειδοποίηση του Ζελένσκι έρχεται ενόψει της συνάντησης του Πούτιν με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στην Αλάσκα την Παρασκευή, όπου ο Ρώσος πρόεδρος αναμένεται να απαιτήσει ουκρανικά εδάφη ως μέρος μιας ειρηνευτικής συμφωνίας.

Ενώ υπάρχει σύγχυση σχετικά με τους αναφερόμενους όρους του Πούτιν για την κατάπαυση του πυρός, οι περισσότερες εκδοχές τονίζουν ότι ο Ρώσος πρόεδρος θα απαιτήσει από τις ουκρανικές δυνάμεις να αποσυρθούν από όλα τα μέρη του ουκρανικού Ντονμπάς, το οποίο περιλαμβάνει τμήματα της περιοχής του Ντονέτσκ τα οποία εξακολουθεί να κατέχει.

“Για τους Ρώσους, το Ντονμπάς αποτελεί εφαλτήριο για μια μελλοντική νέα επίθεση. Αν φύγουμε από το Ντονμπάς με δική μας πρωτοβουλία ή υπό πίεση, θα ξεκινήσουμε έναν τρίτο πόλεμο“, δήλωσε ο Ζελένσκι σε συνάντηση με δημοσιογράφους. Η Ρωσία προσάρτησε παράνομα, με στρατιωτική ενέργεια, τη χερσόνησο της Κριμαίας το 2014 και προχώρησε σε πλήρη εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

“Δεν πρόκειται να παραδώσω τη χώρα μου γιατί δεν έχω το δικαίωμα να το κάνω”, πρόσθεσε. “Αν αφήσουμε σήμερα το Ντονμπάς, τις οχυρώσεις μας, το έδαφός μας, τα υψώματα που ελέγχουμε, θα ανοίξουμε σαφώς ένα προγεφύρωμα για την προετοιμασία μιας ρωσικής επίθεσης”.

Ο Ζελένσκι και Ουκρανοί στρατιωτικοί αξιωματούχοι έχουν προειδοποιήσει ότι η Ρωσία συγκεντρώνει στρατεύματα για μια νέα επίθεση, έτοιμη να ξεκινήσει μέχρι τον Σεπτέμβριο. “Δεν έχω ακούσει τίποτα – ούτε μία πρόταση που να εγγυάται ότι δεν θα ξεκινήσει αύριο ένας νέος πόλεμος και ότι ο Πούτιν δεν θα προσπαθήσει να καταλάβει τουλάχιστον το Ντνίπρο, τη Ζαπορίζια και το Χάρκοβο”, δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος στους δημοσιογράφους.

“Η ανταλλαγή εδαφών είναι ένα πολύ σύνθετο ζήτημα που δεν μπορεί να διαχωριστεί από τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία, για το κυρίαρχο κράτος μας και τον λαό μας”, πρόσθεσε ο Ζελένσκι, σημειώνοντας ότι η συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ειρηνευτικές συνομιλίες είναι επίσης κρίσιμη, διότι “κανείς εκτός από την Ευρώπη δεν μας δίνει εγγυήσεις ασφαλείας”.

Ο Τραμπ έχει διαμηνύσει ότι ο Ζελένσκι δεν θα συμμετάσχει στη σύνοδο κορυφής της Παρασκευής, αν και ο Αμερικανός πρόεδρος προανήγγειλε τα σχέδιά του να τηλεφωνήσει στο Κίεβο αμέσως μετά τη συνάντηση, μαζί με άλλους Ευρωπαίους ηγέτες, για να τους ενημερώσει.

Νίκη για το Κρεμλίνο η συνάντηση στην Αλάσκα

Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε σήμερα ότι η προγραμματισμένη για την Παρασκευή άφιξη του Πούτιν στο Άνκορατζ της Αλάσκας για να συναντήσει τον Αμερικανό ομόλογό του είναι μια “νίκη” για το Κρεμλίνο. “Πρώτον, αυτός (ο Πούτιν) θα έχει μια συνάντηση στο αμερικανικό έδαφος, κάτι που είναι, θεωρώ, για τον ίδιο μια προσωπική νίκη”, δήλωσε ο Ζελένσκι στους δημοσιογράφους, προσθέτοντας ότι η συνάντηση αυτή βγάζει τον Ρώσο πρόεδρο από την “απομόνωσή” του και καθυστερεί πιθανές αμερικανικές κυρώσεις σε βάρος της Μόσχας.

“Ομάδες” Ρώσων στρατιωτών προωθήθηκαν περίπου 10 χλμ. εντός ορισμένων τομέων του μετώπου στην ανατολική Ουκρανία, επιβεβαίωσε ο Ζελένσκι δηλώνοντας παράλληλα ότι οι μονάδες αυτές “θα καταστραφούν”, καθώς η προώθηση αυτή εγείρει φόβους για μια σημαντική εξέλιξη.

Οι ομάδες αυτές “δεν έχουν (βαρείς) εξοπλισμούς, μόνο τα όπλα στα χέρια τους. Κάποιες καταστράφηκαν, άλλες αιχμαλωτίστηκαν. Θα βρούμε τις υπόλοιπες και θα τις καταστρέψουμε σύντομα”, δήλωσε στους δημοσιογράφους, εκτιμώντας ότι αυτές οι επιθέσεις στόχευαν στη δημιουργία “του αφηγήματος” ότι “η Ρωσία προελαύνει και η Ουκρανία ηττάται”, ενόψει της προγραμματισμένης συνάντησης μεταξύ Πούτιν και Τραμπ.

Δήλωσε επίσης ότι η Μόσχα προετοιμάζει “νέες επιχειρήσεις επίθεσης” σε τρείς τομείς του μετώπου, “Ζαπορίζια, Ποκρόβσκ και Νοβοπάβλιβκα”