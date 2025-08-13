Φωτιά στην Αχαΐα: «Εδώ και τώρα να αυξηθούν τα εναέρια πυροσβεστικά μέσα» – Η έκκληση του Δήμου Πατρέων

Έκκληση να αυξηθούν τα εναέρια μέσα απευθύνει ο Δήμος Πατρέων με ανακοίνωσή του, την ώρα που η Αχαΐα βρίσκεται στο έλεος της φωτιάς, με τεράστια πύρινα μέτωπα να μαίνονται ανεξέλεγκτα.

«Από χθες, όταν ξέσπασε η μεγάλη πυρκαγιά στην περιοχή, η Δημοτική Αρχή ζητά διαρκώς περισσότερα πτητικά μέσα για την αντιμετώπιση και την κατάσβεσή της. Μέχρι και σήμερα Τετάρτη το πρωί παρά τις συνεχείς εκκλήσεις του Δημάρχου Πατρέων για αύξηση του αριθμού των πτητικών μέσων στην πυρκαγιά που κατακαίει περιοχές της Πάτρας, δεν υπήρξε ανταπόκριση», αναφέρει ο Δήμος Πατρέων και προσθέτει:

«Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει την ευθύνη και οφείλει να φροντίσει, έστω και τώρα, να διατεθούν όλα τα αναγκαία για την κατάσβεση του πύρινου μετώπου. Άμεσα να αυξηθούν οι εναέριες πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στα μέτωπα της Πάτρας».