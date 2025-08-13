Λένα Σαμαρά: Η νέα ανάρτηση και το δημόσιο «ευχαριστώ» του αδελφού της, Κώστα δύο ημέρες μετά την κηδεία της

Εύη Κατσώλη

πολιτική

Κώστας και Λένα Σαμαρά

Δύο ημέρες μετά την κηδεία της αδελφής του, Λένας ο γιος του Αντώνη Σαμαρά, Κώστας έκανε μια συγκινητική ανάρτηση, θέλοντας να ευχαριστήσει δημόσια τον κόσμο για τη συμπαράσταση στην οικογένειά του.

«Ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου όλους σας για την αμέριστη συμπαράσταση και στήριξη στο πένθος της οικογένειάς μας. Ειλικρινά μας έχουν συγκινήσει απέραντα, όλα τα μηνύματά σας. Να είστε όλες και όλοι καλά!» έγραψε χαρακτηριστικά ο Κώστας Σαμαράς.

Σημειώνεται ότι η Λένα Σαμαρά άφησε την τελευταία της πνοή σε ηλικία 34 ετών την Πέμπτη (7/8) έπειτα από ανακοπή καρδιάς στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός».

 

