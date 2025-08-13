Φωτιά στη Χίο: Νέο μήνυμα εκκένωσης της Σπαρτούντας – «Απομακρυνθείτε προς Καρδάμυλα»

Αλλεπάλληλα μηνύματα από το 112 καλούν κατοίκους και επισκέπτες της Χίου να απομακρυνθούν από τις περιοχές που απειλούνται από τη μεγάλη φωτιά.

«Αν βρίσκεστε στην περιοχή Σπαρτούντα Χίου απομακρυνθείτε προς Καρδάμυλα Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών» αναφέρει η ειδοποίηση του 112.