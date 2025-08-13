Φωτιά στη Χίο: Νέο μήνυμα εκκένωσης της Σπαρτούντας – «Απομακρυνθείτε προς Καρδάμυλα»

Enikos Newsroom

κοινωνία

έκτακτο

Αλλεπάλληλα μηνύματα από το 112 καλούν κατοίκους και επισκέπτες της Χίου να απομακρυνθούν από τις περιοχές που απειλούνται από τη μεγάλη φωτιά.

«Αν βρίσκεστε στην περιοχή Σπαρτούντα Χίου απομακρυνθείτε προς Καρδάμυλα  Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών» αναφέρει η ειδοποίηση του 112.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ
περισσότερα
15:23 , Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025

Φωτιά στην Πρέβεζα: Έκλεισαν η Ιόνια και η παλιά Εθνική Οδός – Χάος στους δρόμους

Χαοτική είναι η κατάσταση και στο οδικό δίκτυο της Ηπείρου εξαιτίας της φωτιάς που μαίνεται αν...
14:55 , Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025

Φωτιές στην Ήπειρο: Κατεπείγουσα εισαγγελική έρευνα για εμπρησμούς

Τη διενέργεια κατεπείγουσας προκαταρκτικής έρευνας για εμπρησμούς στην ευρύτερη περιοχή της Ηπ...
14:44 , Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025

Ανεξέλεγκτη η φωτιά στην Πρέβεζα – Μήνυμα του 112 για εκκένωση και της Νέας Φιλιππιάδας

Εκτός ελέγχου συνεχίζει να είναι η φωτιά στην Πρέβεζα. Πριν από λίγο ήχησε το 112 για εκκένωση...
14:39 , Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025

Φωτιά στη Χίο: Αποκαρδιωτική φωτογραφία με εξαντλημένους πυροσβέστες που ξάπλωσαν στον δρόμο

Συγκλονιστική και ταυτόχρονα αποκαρδιωτική είναι η φωτογραφία που κυκλοφορεί τις τελευταίες ώρ...
MUST READ

Η κοσμική ακτινοβολία έδωσε στους Fantastic Four υπερδυνάμεις – Αλλά τι θα έκανε σε έναν άνθρωπο στην πραγματική ζωή;

Φρίκη: Νηπιαγωγός βίασε και έπνιξε σε μπανιέρα 4χρονο κοριτσάκι για να εκδικηθεί τον πατέρα της – «Μου ράγισες την καρδιά – Θα κάψω τη δική σου»

Κίνα: Νέο αλλόκοτο trend προκαλεί σάλο και οργή – Μετατρέπουν τα καπό των αυτοκίνητων σε… ενυδρεία με ζωντανά ψάρια