Φωτιά στη Χίο – Νέο μήνυμα του 112 για εκκένωση της περιοχής Καμπιά

Μαίνεται η μεγάλη φωτιά στη Χίο και τα μηνύματα από το 112 δεν σταματούν. Πριν από λίγο ήχησε ξανά καλώντας όσους βρίσκονται στην περιοχή Καμπιά να εκκενώσουν την περιοχή.

«Αν βρίσκεστε στην περιοχή Καμπιά Χίου απομακρυνθείτε προς Καρδάμυλα» αναφέρει η ειδοποίηση.