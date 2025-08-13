Φωτιά στη Χίο – Νέο μήνυμα του 112 για εκκένωση της περιοχής Καμπιά

Enikos Newsroom

κοινωνία

Χίος φωτιά

Μαίνεται η μεγάλη φωτιά στη Χίο και τα μηνύματα από το 112 δεν σταματούν. Πριν από λίγο ήχησε ξανά καλώντας όσους βρίσκονται στην περιοχή Καμπιά να εκκενώσουν την περιοχή.

«Αν βρίσκεστε στην περιοχή Καμπιά Χίου απομακρυνθείτε προς Καρδάμυλα» αναφέρει η ειδοποίηση.

 

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ
περισσότερα
13:57 , Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025

Φωτιά στην Αχαΐα: Κόβει την ανάσα βίντεο με ρίψη νερού από ελικόπτερο – Έσπασαν κλαδιά και έπεσαν σε αυτοκίνητα

Ένα επικίνδυνο περιστατικό σημειώθηκε ενώ καίγεται η Αχαΐα, όπου ένα ελικόπτερο που επιχειρούσ...
13:41 , Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025

Τροχαίο στις Αφίδνες: Κυκλοφοριακά προβλήματα στο ρεύμα προς Αθήνα λόγω ανατροπής αυτοκινήτου

Τροχαίο συνέβη πριν από λίγη ώρα στο ύψος των διοδίων των Αφιδνών, με αποτέλεσμα να έχουν προκ...
13:37 , Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025

Φωτιά στην Αχαΐα: «Εδώ και τώρα να αυξηθούν τα εναέρια πυροσβεστικά μέσα» – Η έκκληση του Δήμου Πατρέων

Έκκληση να αυξηθούν τα εναέρια μέσα απευθύνει ο Δήμος Πατρέων με ανακοίνωσή του, την ώρα που η...
13:30 , Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025

Φωτιά στην Αχαΐα: Πληροφορίες ότι αναζητείται κτηνοτρόφος που προσπάθησε να σώσει τα αιγοπρόβατά του

Συναγερμός έχει σημάνει στην Αχαΐα, καθώς φέρεται να έχουν χαθεί τα ίχνη κτηνοτρόφου. Όπως μετ...
MUST READ

Η κοσμική ακτινοβολία έδωσε στους Fantastic Four υπερδυνάμεις – Αλλά τι θα έκανε σε έναν άνθρωπο στην πραγματική ζωή;

Φρίκη: Νηπιαγωγός βίασε και έπνιξε σε μπανιέρα 4χρονο κοριτσάκι για να εκδικηθεί τον πατέρα της – «Μου ράγισες την καρδιά – Θα κάψω τη δική σου»

Κίνα: Νέο αλλόκοτο trend προκαλεί σάλο και οργή – Μετατρέπουν τα καπό των αυτοκίνητων σε… ενυδρεία με ζωντανά ψάρια