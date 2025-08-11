Ράγισαν καρδιές στην κηδεία της Λένας Σαμαρά – «Μαζί της θα είμαστε συνέχεια, δίπλα στο φως», ο συγκλονιστικός επικήδειος του πρώην πρωθυπουργού

Το τελευταίο «αντίο» είπαν το μεσημέρι της Δευτέρας (11/8), η οικογένεια του Αντώνη Σαμαρά, συγγενείς και φίλοι, στην κόρη του πρώην Πρωθυπουργού, Λένα, η οποία έφυγε ξαφνικά από τη ζωή την περασμένη Πέμπτη σε ηλικία μόλις 34 ετών.

Η κηδεία της πραγματοποιήθηκε στο Α’ Νεκροταφείο, το οποίο γέμισε με λευκά τριαντάφυλλα και στο οποίο βρέθηκαν απλοί πολίτες και πρόσωπα από την πολιτική σκηνή της χώρας για να συμπαρασταθούν στον Αντώνη Σαμαρά, την σύζυγό του, Γεωργία, και τον γιο τους, Κώστα.

Αντώνης Σαμαράς: Ευχαριστώ τον Θεό που μας έδωσε αυτό το δώρο έστω για 34 χρόνια

Ο επικήδειος του πατέρα της Λένας και πρώην Πρωθυπουργού, Αντώνη Σαμαρά σκόρπισε ρίγη συγκίνησης.

«Η πιο δύσκολη στιγμή είναι να αποχαιρετάς κάποιον που λάτρεψες τόσο πολύ. Η πιο αφύσικη στιγμή είναι να αποχαιρετάς κάποιον που είναι το ίδιο σου το παιδί. Όμως δεν την αποχαιρετούμε σήμερα την Λένα μας, ούτε η Γεωργία, ούτε ο Κώστας, ούτε η γιαγιά της, ούτε εγώ. Μαζί της θα’ μαστε συνέχεια. Δίπλα στο φως το δικό της. Δίπλα στο χαμόγελο το δικό της. Δίπλα στην ταπεινοφροσύνη την δικιά της που -όταν έπρεπε- γινόταν και αρχοντιά ελληνική. Δίπλα στα τόσα λαμπερά, τα γαλάζια τα μάτια τα δικά της, ένα κομμάτι λάμψης από Ελλάδα και αγάπη που μοίραζε απλόχερα. Δίπλα στην καλοσύνη την δικιά της, που χάριζε ηρεμία, φροντίδα και κουράγιο.

Δίπλα στο “σ’ αγαπώ” το δικό της. Δίπλα στο “να προσέχεις μπαμπά” το δικό της. Δίπλα σε αυτήν τη σιωπηλή αλλά πανάκριβη, αυθεντικά αγνή και απροσποίητη ακτινοβολία αγάπης που σου πρόσφερνε, χωρίς αντάλλαγμα. Τι να πει ένας πατέρας που χάνει το παιδί του; Τι να πει μία μάνα που δεν θα ξανα-αγκαλιάσει το σπλάχνο της; Τι να πει ένας αδελφός που χάνει το άλλο του μισό, όταν η ψυχή του χάνει τον πιο πιστό της σύντροφο; Τι να πω σαν πατέρας, για αυτήν την πνοή αγάπης που γέμιζε τη ζωή μας, για αυτή την μυστική αύρα καλοσύνης της Λένας, που συγκίνησε με το χαμό της τόσο πολλούς, που τόσο πολύ ευγνωμονούμε; Πίστευε πολύ η Λένα στο καλό και στο Θεό. Έλαμπε όταν έδινε. Γι’ αυτό και εγώ ευχαριστώ τον Θεό που μας έδωσε αυτό το δώρο, έστω για 34 χρόνια μόνο… Καλό ταξίδι Λενάκο μου!» ήταν τα λόγια του Αντώνη Σαμαρά για την κόρη του.

Μάλιστα ο Αντώνης Σαμαράς, ανάρτησε τον επικήδειο στους λογαριασμούς του στα social media.

Για την Λένα. Η πιο δύσκολη στιγμή είναι να αποχαιρετάς κάποιον που λάτρεψες τόσο πολύ.

Η πιο αφύσικη στιγμή είναι να αποχαιρετάς κάποιον που είναι το ίδιο σου το παιδί.

Όμως δεν την αποχαιρετούμε σήμερα την Λένα μας, ούτε η Γεωργία, ούτε ο Κώστας, ούτε η γιαγιά της, ούτε εγώ.… — Σαμαράς Αντώνης (@samaras_antonis) August 11, 2025

Στην κηδεία της Λένας Σαμαρά ήταν παρόντες ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κώστας Τασούλας, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, οι πρώην πρωθυπουργοί Κώστας Καραμανλής και Λουκάς Παπαδήμος, ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος, ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκος Ανδρουλάκης, από τον ΣΥΡΙΖΑ ο Γραμματέας του Στέργιος Καλπάκης και οι Νίνα Κασιμάτη, Συμεών Κεδίκογλου και Γιάννης Ματζουράνης, η Διαμάντω Μανωλάκου από το ΚΚΕ, ο Νάσος Ηλιόπουλος από τη Νέα Αριστερά, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, σχεδόν όλοι οι υπουργοί, βουλευτές από όλα τα κόμματα, φίλοι, γνωστοί και πολίτες.

Η οικογένεια του Αντώνη και της Γεωργίας Σαμαρά είχε γνωστοποιήσει την επιθυμία της, αντί στεφάνων να ενισχυθούν φορείς με κοινωφελείς σκοπούς και δραστηριότητα. «Αυτό θα ήθελε η Λένα μας» έγραψε στην ανάρτησή του ο Αντώνης Σαμαράς, παραθέτοντας τους τρεις οργανισμούς και τους αριθμούς λογαριασμών τους.

Δείτε φωτογραφίες: